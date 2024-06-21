ПЦУ має укласти договір з ЛОДА щодо церкви — деталі

Дерев'яна церква Пресвятої Трійці у Шпиколосах на Львівщині. Фото: decerkva.org

Львівський окружний адміністративний суд зобовʼязав Православну церкву України укласти договір про збереження дерев'яної церкви Пресвятої Трійці кінця XIX століття у селі Шпиколоси. Церкву офіційно визнано пам'яткою архітектури.

Про це йдеться у вердикті суду, інформує Zaxid.net.

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Як вказано в матеріалах справи, майже двохсотрічну церкву чотири роки тому за рішенням Львівської ОВА внесли до реєстру щойно виявлених памʼяток архітектури. З 1991 року приміщення церкви та її майно використовує релігійна громада Львівсько-Сокальської єпархії Української Православної Церкви Парафії Святої Трійці.

У 2016 році Сокальська райрада затвердила програму зі збереження обʼєктів культурної спадщини Сокальського району, де за кошти районного бюджету виготовили пам'яткоохоронну документацію на церкву.

У 2020 році в церкві почали демонтувати деревʼяні конструкції, у відповідь на це ЛОДА звернулася до Княжівської сільради з вимогою зупинити роботи, бо дозволу там не надавало. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Прокуратура звернулась до суду з вимогою до ПЦУ укласти охоронний договір на церкву. При цьому, самовільний ремонт церкви триває, внаслідок чого слідчі також відкрили кримінальне провадження через самовольство.

Суд зобов'язав ПЦУ впродовж місяця укласти з ЛОДА охоронний договір на церкву про збереження пам'ятки. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, раніше Касаційний господарський суд ухвалив постанову, яка практично дозволяє суддям легально втручатися в підприємницьку діяльність та оцінювати доцільність бізнесових рішень, прийнятих власниками, топменеджментом компаній, радою директорів чи зборами акціонерів.

Водночас Вища рада правосуддя звільнила скандального суддю Олексія Тандира, який насмерть збив нацгвардійця у Києві. Рішення члени ВРП підтримали одноголосно.