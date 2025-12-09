Видео
Св. Николай и "москворотый" ребенок — во Львове опровергли фейк

Св. Николай и "москворотый" ребенок — во Львове опровергли фейк

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 02:13
История с ребенком, который во Львове не получил подарок из-за русского языка оказалась фейком
Резиденция святого Николая в УГКЦ во Львове. Иллюстративное фото: УГКЦ

В сети разгоняли историю о мести ребенку за русский язык во Львове, но чиновники назвали это враждебной манипуляцией. Информация о том, что во львовском саду ребенка оставили без подарка из-за русского языка, не соответствует действительности.

Ложь пришлось опровергать руководителю городского управления образования Львова Андрею Закалюку.

Читайте также:

Суть фейка

Св. Николай и "москворотый" ребенок — во Львове опровергли фейк - фото 1
Тот самый фейк о языковом скандале. Фото: Скриншот

История началась с вирусного скриншота. В соцсетях распространили картинку из якобы родительского чата. Там мама жаловалась, что ее дочь обделили на праздник Николая. Причина вымышленного конфликта — язык общения.

Автор фейка утверждал, что девочку оскорбили за русский язык. Более того, в ответ маме якобы написали, что "Николай решил не дарить подарки "московоротым"". 

Реакция города

Львовский городской совет отреагировал мгновенно. Педагоги провели тщательную проверку. Андрей Закалюк заверил: ни в одном коммунальном саду Львова такой ситуации не было. Такой переписки не существует. Это выдумка от начала до конца.

Чиновник объяснил, зачем это делают. По его словам, это типичная российская тактика. Враг пытается рассорить украинцев изнутри, посеять недоверие и создать конфликт на ровном месте.

Закалюк также напомнил принципиальную позицию педагогов. В садиках ко всем воспитанникам относятся одинаково. Ребенок не может и не должен отвечать за взгляды или поступки своих родителей.

Напомним, Верховная Рада исключила русский и молдавский из перечня языков, подлежащих защите в Украине Европейской хартией региональных или миноритарных языков. За такое решение проголосовали 265 нардепов.

Также мы информировали, будут ли в Украине вводить языковых патрулей.

русский язык Львов языковой скандал ребенок детский садик
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
