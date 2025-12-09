Відео
Головна Львів Святий Миколай та "москворота" дитина — у Львові спростували фейк

Святий Миколай та "москворота" дитина — у Львові спростували фейк

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 02:13
Історія з дитиною, яка у Львові не отримала подарунок через російську мову виявилась фейком
Резиденція святого Миколая в УГКЦ у Львові. Ілюстративне фото: УГКЦ

У мережі розганяли історію про помсту дитині за російську мову у Львові, але чиновники назвали це ворожою маніпуляцією. Інформація про те, що у львівському садочку дитину залишили без подарунка через російську мову, не відповідає дійсності. 

Брехню довелось спростовувати керівнику міського управління освіти Львова Андрію Закалюку.

Суть фейку

Святий Миколай та "москворота" дитина — у Львові спростували фейк - фото 1
Той самий фейк про мовний скандал. Фото: Скриншот

Історія почалася з вірусного скриншоту. У соцмережах поширили картинку з нібито батьківського чату. Там мама скаржилася, що її доньку обділили на свято Миколая. Причина вигаданого конфлікту — мова спілкування.

Автор фейку стверджував, що дівчинку образили за російську мову. Ба більше, у відповідь мамі начебто написали, що "Миколай вирішив не дарувати подарунки "московоротим"". 

Реакція міста

Львівська міська рада відреагувала миттєво. Освітяни провели ретельну перевірку. Андрій Закалюк запевнив: у жодному комунальному садку Львова такої ситуації не було. Такого листування не існує. Це вигадка від початку до кінця.

Посадовець пояснив, навіщо це роблять. За його словами, це типова російська тактика. Ворог намагається розсварити українців зсередини, посіяти недовіру та створити конфлікт на рівному місці.

Закалюк також нагадав принципову позицію педагогів. У садочках до всіх вихованців ставляться однаково. Дитина не може і не повинна відповідати за погляди чи вчинки своїх батьків.

Нагадаємо, Верховна Рада виключила російську і молдовську з переліку мов, що підлягають захисту в Україні Європейською хартією регіональних або міноритарних мов. За таке рішення проголосували 265 нардепів.

Також ми інформували, чи будуть в Україні запроваджувати мовних патрулів.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
