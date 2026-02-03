Видео
Свет по расписанию — график отключений на Львовщине 3 февраля

Свет по расписанию — график отключений на Львовщине 3 февраля

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 00:11
График отключений света на Львовщине 3 февраля — детали
Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: Укрэнерго

Во вторник, 3 февраля, жители Львовской области снова будут жить в условиях плановых отключений электричества. Энергетики ввели почасовые ограничения для всех очередей потребителей.

О введении лимитов официально сообщила пресс-служба "Львовоблэнерго" в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Когда будут выключать свет - расписание для всех групп потребителей

Світло за графіком — які графіки відключень на Львівщині 3 лютого - фото 1
График отключений во Львове на 3 февраля. Фото: Скриншот

Ситуация остается напряженной. Каждая очередь будет иметь периоды темноты продолжительностью от трех до шести часов.

Энергетики разделили сутки между группами:

Группа 1.1: электричества не будет вечером, с 16:00 до 19:30.

Группа 1.2: готовьтесь к утреннему (06:00-09:00) и дневному (12:30-16:00) отключениям.

Группа 2.1: свет исчезнет с 12:30 до 16:00, а также в конце суток - с 22:00 до полуночи.

Группа 2.2: ограничения будут действовать утром (06:00-09:00) и вечером (19:30-23:00).

Группа 3.1: отключения запланированы на 12:30-16:00 и с 23:00 до 24:00.

Группа 3.2: электроэнергию выключат утром (06:00-09:00) и в пиковые вечерние часы (16:00-19:30).

Группы 4.1, 4.2 и 5.1: будут жить без света с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 22:00.

Группы 5.2 и 6.1: останутся без питания только один раз - с 16:00 до 19:30.

Группа 6.2: электричество отключат днем (12:00-16:00) и ночью (22:00-24:00).

Заряжайте павербанки заранее. Специалисты "Львовоблэнерго" предупреждают: продолжительность ограничений может меняться оперативно. Это зависит от состояния энергосистемы и команд диспетчеров "Укрэнерго".

Энергетики просят потребителей использовать мощные приборы экономно, когда свет появляется в сети. Это поможет избежать аварийных ситуаций.

Напомним, что в Укрэнерго обнародовали графики отключений в Одессе на вторник, 3 февраля.

А в ДТЭК сообщили хорошую новость для киевлян — ситуацию с электроснабжением в столице удалось стабилизировать.

Львов энергетика отключения света свет графики отключений света
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
