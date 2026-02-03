Графік відключень світла на Львівщині 3 лютого — деталі

Світло за розкладом — графік вимкнень на Львівщині 3 лютого
У вівторок, 3 лютого, мешканці Львівської області знову житимуть в умовах планових відключень електрики. Енергетики запровадили погодинні обмеження для всіх черг споживачів.
Про запровадження лімітів офіційно повідомила пресслужба "Львівобленерго" у своєму Telegram-каналі.
Коли вимикатимуть світло — розклад для всіх груп споживачів
Ситуація залишається напруженою. Кожна черга матиме періоди темряви тривалістю від трьох до шести годин.
Енергетики розділили добу між групами:
Група 1.1: електрики не буде ввечері, з 16:00 до 19:30.
Група 1.2: готуйтеся до ранкового (06:00–09:00) та денного (12:30–16:00) вимкнень.
Група 2.1: світло зникне з 12:30 до 16:00, а також наприкінці доби — з 22:00 до опівночі.
Група 2.2: обмеження діятимуть зранку (06:00–09:00) та ввечері (19:30–23:00).
Група 3.1: вимкнення заплановані на 12:30–16:00 та з 23:00 до 24:00.
Група 3.2: електроенергію вимкнуть зранку (06:00–09:00) та в пікові вечірні години (16:00–19:30).
Групи 4.1, 4.2 та 5.1: житимуть без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 22:00.
Групи 5.2 та 6.1: залишаться без живлення лише один раз — з 16:00 до 19:30.
Група 6.2: електрику вимкнуть вдень (12:00–16:00) та вночі (22:00–24:00).
Заряджайте павербанки заздалегідь. Фахівці "Львівобленерго" попереджають: тривалість обмежень може змінюватися оперативно. Це залежить від стану енергосистеми та команд диспетчерів "Укренерго".
Енергетики просять споживачів використовувати потужні прилади ощадливо, коли світло з’являється в мережі. Це допоможе уникнути аварійних ситуацій.
