Головна Львів Світло за розкладом — графік вимкнень на Львівщині 3 лютого

Світло за розкладом — графік вимкнень на Львівщині 3 лютого

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 00:11
Графік відключень світла на Львівщині 3 лютого — деталі
Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: Укренерго

У вівторок, 3 лютого, мешканці Львівської області знову житимуть в умовах планових відключень електрики. Енергетики запровадили погодинні обмеження для всіх черг споживачів.

Про запровадження лімітів офіційно повідомила пресслужба "Львівобленерго" у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Коли вимикатимуть світло — розклад для всіх груп споживачів

Світло за графіком — які графіки відключень на Львівщині 3 лютого - фото 1
Графік відключень у Львові на 3 лютого. Фото: Скриншот

Ситуація залишається напруженою. Кожна черга матиме періоди темряви тривалістю від трьох до шести годин.

Енергетики розділили добу між групами:

Група 1.1: електрики не буде ввечері, з 16:00 до 19:30.

Група 1.2: готуйтеся до ранкового (06:00–09:00) та денного (12:30–16:00) вимкнень.

Група 2.1: світло зникне з 12:30 до 16:00, а також наприкінці доби — з 22:00 до опівночі.

Група 2.2: обмеження діятимуть зранку (06:00–09:00) та ввечері (19:30–23:00).

Група 3.1: вимкнення заплановані на 12:30–16:00 та з 23:00 до 24:00.

Група 3.2: електроенергію вимкнуть зранку (06:00–09:00) та в пікові вечірні години (16:00–19:30).

Групи 4.1, 4.2 та 5.1: житимуть без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 22:00.

Групи 5.2 та 6.1: залишаться без живлення лише один раз — з 16:00 до 19:30.

Група 6.2: електрику вимкнуть вдень (12:00–16:00) та вночі (22:00–24:00).

Заряджайте павербанки заздалегідь. Фахівці "Львівобленерго" попереджають: тривалість обмежень може змінюватися оперативно. Це залежить від стану енергосистеми та команд диспетчерів "Укренерго".

Енергетики просять споживачів використовувати потужні прилади ощадливо, коли світло з’являється в мережі. Це допоможе уникнути аварійних ситуацій.

Нагадаємо, що в Укренерго оприлюднили графіки відключень в Одесі на вівторок, 3 лютого.

А у ДТЕК повідомили гарну новину для киян — ситуацію з електропостачанням у столиці вдалося стабілізувати.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
