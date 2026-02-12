Отключение света во Львове и области 12 февраля - какие графики

Девушка со свечой во время отключений света. Фото: freepik

Сегодня в четверг, 12 февраля, во Львове и области продолжают действовать графики почасовых отключений света. Однако к счастью, в этот день электроэнергии будет больше.

Об этом говорится на сайте "Львовоблэнерго".

Отключение света во Львове и области 12 февраля

Опубликованные графики свидетельствуют о том, что потребители могут быть без света до двух раз в сутки. В частности, график выглядит следующим образом:

1.1 очередь — света не будет с 14:00 до 17:00 и с 21:00 до 24:00;

1.2 очередь — света не будет с 12:30 до 18:00;

2.1 очередь — света не будет 13:30 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;

2.2 очередь — света не будет 00:00 до 04:30, с 06:30 до 12:30, с 14:30 до 21:00 и с 23:00 до 24:00;

3.1 очередь — света не будет 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 22:00;

3.2 очередь — света не будет 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 22:00;

4.1 очередь — света не будет 10:00 до 12:30 и с 15:00 до 20:30;

4.2 очередь — света не будет 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:30;

5.1 очередь — света не будет 13:30 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;

5.2 очереди — света не будет 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 21:00;

6.1 очередь — света не будет 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 20:30;

6.2 очередь — света не будет 10:00 до 11:00 и с 13:30 до 17:00;

Графики отключений света во Львове на 12 февраля. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, что наибольшие нагрузки сейчас приходятся на Одесскую область, где из-за повреждения критической инфраструктуры ситуация остается сложной. Поэтому в областном центре 12 февраля будут применять экстренные отключения света, а в других районах, где сети работают стабильно, электроэнергии будут подавать по почасовым графикам.

Также мы писали, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, после потепления в Украине ожидаются разные графики отключений, но самой сложной ситуация прогнозируется в Киеве и Одессе.