Отключение света во Львове и области 12 февраля - какие графики

Света будет больше — графики отключений во Львове на 12 февраля
Сегодня в четверг, 12 февраля, во Львове и области продолжают действовать графики почасовых отключений света. Однако к счастью, в этот день электроэнергии будет больше.
Об этом говорится на сайте "Львовоблэнерго".
Отключение света во Львове и области 12 февраля
Опубликованные графики свидетельствуют о том, что потребители могут быть без света до двух раз в сутки. В частности, график выглядит следующим образом:
- 1.1 очередь — света не будет с 14:00 до 17:00 и с 21:00 до 24:00;
- 1.2 очередь — света не будет с 12:30 до 18:00;
- 2.1 очередь — света не будет 13:30 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
- 2.2 очередь — света не будет 00:00 до 04:30, с 06:30 до 12:30, с 14:30 до 21:00 и с 23:00 до 24:00;
- 3.1 очередь — света не будет 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 22:00;
- 3.2 очередь — света не будет 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 22:00;
- 4.1 очередь — света не будет 10:00 до 12:30 и с 15:00 до 20:30;
- 4.2 очередь — света не будет 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 20:30;
- 5.1 очередь — света не будет 13:30 до 17:00 и с 20:30 до 24:00;
- 5.2 очереди — света не будет 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 21:00;
- 6.1 очередь — света не будет 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 20:30;
- 6.2 очередь — света не будет 10:00 до 11:00 и с 13:30 до 17:00;
Напомним, что наибольшие нагрузки сейчас приходятся на Одесскую область, где из-за повреждения критической инфраструктуры ситуация остается сложной. Поэтому в областном центре 12 февраля будут применять экстренные отключения света, а в других районах, где сети работают стабильно, электроэнергии будут подавать по почасовым графикам.
Также мы писали, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, после потепления в Украине ожидаются разные графики отключений, но самой сложной ситуация прогнозируется в Киеве и Одессе.
