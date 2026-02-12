Відео
Україна
Головна Львів Світла буде більше — графіки відключень у Львові на 12 лютого

Світла буде більше — графіки відключень у Львові на 12 лютого

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 05:15
Відключення світла у Львові та області 12 лютого - які графіки
Дівчина зі свічкою під час відключень світла. Фото: freepik

Сьогодні у четвер, 12 лютого, у Львові та області продовжують діяти графіки погодинних відключень світла. Однак на щастя, в цей день електроенергії буде більше.

Про це йдеться на сайті "Львівобленерго".

Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 12 лютого

Опубліковані графіки свідчать про те, що споживачі можуть бути без світла до двох разів на добу. Зокрема, графік виглядає таким чином:

  • 1.1 черга — світла не буде з 14:00 до 17:00 та з 21:00 до 24:00;
  • 1.2 черга — світла не буде з 12:30 до 18:00;
  • 2.1 черга — світла не буде 13:30 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 2.2 черга — світла не буде 00:00 до 04:30, з 06:30 до 12:30, з 14:30 до 21:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 3.1 черга — світла не буде 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 22:00;
  • 3.2 черга — світла не буде 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 22:00;
  • 4.1 черга — світла не буде 10:00 до 12:30 та з 15:00 до 20:30;
  • 4.2 черга — світла не буде 10:00 до 14:00 та з 17:00 до 20:30;
  • 5.1 черга — світла не буде 13:30 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 5.2 черги — світла не буде 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 6.1 черга — світла не буде 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;
  • 6.2 черга — світла не буде 10:00 до 11:00 та з 13:30 до 17:00;
Графіки відключень світла у Львові на 12 лютого опублікували в обленерго
Графікі відключень світла у Львові на 12 лютого. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, що найбільші навантаження наразі припадають на Одеську область, де через пошкодження критичної інфраструктури ситуація залишається складною. Через це в обласному центрі 12 лютого застосовуватимуть екстрені відключення світла, а в інших районах, де мережі працюють стабільне, електроенергії подаватимуть за погодинними графіками.

Також ми писали, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, після потепління в Україні очікуються різні графіки відключень, але найскладнішою ситуація прогнозується в Києві та Одесі.

Львів електроенергія сфера енергетики відключення світла блекаут графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
