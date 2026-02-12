Відключення світла у Львові та області 12 лютого - які графіки

Світла буде більше — графіки відключень у Львові на 12 лютого
Сьогодні у четвер, 12 лютого, у Львові та області продовжують діяти графіки погодинних відключень світла. Однак на щастя, в цей день електроенергії буде більше.
Про це йдеться на сайті "Львівобленерго".
Відключення світла у Львові та області 12 лютого
Опубліковані графіки свідчать про те, що споживачі можуть бути без світла до двох разів на добу. Зокрема, графік виглядає таким чином:
- 1.1 черга — світла не буде з 14:00 до 17:00 та з 21:00 до 24:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 12:30 до 18:00;
- 2.1 черга — світла не буде 13:30 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
- 2.2 черга — світла не буде 00:00 до 04:30, з 06:30 до 12:30, з 14:30 до 21:00 та з 23:00 до 24:00;
- 3.1 черга — світла не буде 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 22:00;
- 3.2 черга — світла не буде 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 22:00;
- 4.1 черга — світла не буде 10:00 до 12:30 та з 15:00 до 20:30;
- 4.2 черга — світла не буде 10:00 до 14:00 та з 17:00 до 20:30;
- 5.1 черга — світла не буде 13:30 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
- 5.2 черги — світла не буде 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 21:00;
- 6.1 черга — світла не буде 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 20:30;
- 6.2 черга — світла не буде 10:00 до 11:00 та з 13:30 до 17:00;
Нагадаємо, що найбільші навантаження наразі припадають на Одеську область, де через пошкодження критичної інфраструктури ситуація залишається складною. Через це в обласному центрі 12 лютого застосовуватимуть екстрені відключення світла, а в інших районах, де мережі працюють стабільне, електроенергії подаватимуть за погодинними графіками.
Також ми писали, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, після потепління в Україні очікуються різні графіки відключень, але найскладнішою ситуація прогнозується в Києві та Одесі.
