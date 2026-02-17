Видео
Україна
Видео

Главная Львов Света не будет 5 часов подряд — графики отключений во Львове на 17 февраля

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 05:51
Отключение света во Львове и области 17 февраля - какие графики
Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

Сегодня во вторник, 17 февраля, во Львове и области продолжат действовать графики почасовых отключений света. Причем для одной из очередей ограничения могут длиться до 5 часов подряд. 

Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".

Опубликованные графики свидетельствуют о том, что потребители могут быть без света один раз за сутки. В частности, график выглядит следующим образом:

  • 1.1 очередь — света не будет с 09:30 до 12:30;
  • 1.2 очередь — света не будет с 16:00 до 19:30;
  • 2.1 очередь — света не будет с 23:00 до 24:00;
  • 2.2 очередь — света не будет с 09:30 до 12:30;
  • 3.1 очередь — света не будет с 12:30 до 16:00;
  • 3.2 очередь — света не будет с 08:00 до 09:30;
  • 4.1 очередь — света не будет с 16:00 до 19:30;
  • 4.2 очередь — света не будет с 12:30 до 16:00;
  • 5.1 очередь — света не будет с 19:30 до 23:00;
  • 5.2 очереди — света не будет с 19:30 до 23:00;
  • 6.1 очередь — света не будет с 08:00 до 09:30;
  • 6.2 очередь — света не будет с 23:00 до 24:00;
Графіки відключень світла у Львові на 17 лютого опублікували в обленерго
Графики отключений света во Львове на 17 февраля. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, недавно мы писали, что в Украине уже в ближайшие могут временно отменить графики отключений света. Однако летом и зимой графики снова вернуться и так может быть в течение нескольких лет.

Также мы информировали, что в Одессе тоже сегодня будут отключать свет по графикам. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

Львов электроэнергия Львовская область отключения света блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
