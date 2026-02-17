Отключение света во Львове и области 17 февраля - какие графики

Света не будет 5 часов подряд — графики отключений во Львове на 17 февраля
Сегодня во вторник, 17 февраля, во Львове и области продолжат действовать графики почасовых отключений света. Причем для одной из очередей ограничения могут длиться до 5 часов подряд.
Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".
Отключение света во Львове и области 12 февраля
Опубликованные графики свидетельствуют о том, что потребители могут быть без света один раз за сутки. В частности, график выглядит следующим образом:
- 1.1 очередь — света не будет с 09:30 до 12:30;
- 1.2 очередь — света не будет с 16:00 до 19:30;
- 2.1 очередь — света не будет с 23:00 до 24:00;
- 2.2 очередь — света не будет с 09:30 до 12:30;
- 3.1 очередь — света не будет с 12:30 до 16:00;
- 3.2 очередь — света не будет с 08:00 до 09:30;
- 4.1 очередь — света не будет с 16:00 до 19:30;
- 4.2 очередь — света не будет с 12:30 до 16:00;
- 5.1 очередь — света не будет с 19:30 до 23:00;
- 5.2 очереди — света не будет с 19:30 до 23:00;
- 6.1 очередь — света не будет с 08:00 до 09:30;
- 6.2 очередь — света не будет с 23:00 до 24:00;
Напомним, недавно мы писали, что в Украине уже в ближайшие могут временно отменить графики отключений света. Однако летом и зимой графики снова вернуться и так может быть в течение нескольких лет.
Также мы информировали, что в Одессе тоже сегодня будут отключать свет по графикам. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.
