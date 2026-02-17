Отключение света во Львове и области 17 февраля - какие графики

Девушка с фонариком во время отключений света. Фото: freepik

Сегодня во вторник, 17 февраля, во Львове и области продолжат действовать графики почасовых отключений света. Причем для одной из очередей ограничения могут длиться до 5 часов подряд.

Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".

Опубликованные графики свидетельствуют о том, что потребители могут быть без света один раз за сутки. В частности, график выглядит следующим образом:

1.1 очередь — света не будет с 09:30 до 12:30;

1.2 очередь — света не будет с 16:00 до 19:30;

2.1 очередь — света не будет с 23:00 до 24:00;

2.2 очередь — света не будет с 09:30 до 12:30;

3.1 очередь — света не будет с 12:30 до 16:00;

3.2 очередь — света не будет с 08:00 до 09:30;

4.1 очередь — света не будет с 16:00 до 19:30;

4.2 очередь — света не будет с 12:30 до 16:00;

5.1 очередь — света не будет с 19:30 до 23:00;

5.2 очереди — света не будет с 19:30 до 23:00;

6.1 очередь — света не будет с 08:00 до 09:30;

6.2 очередь — света не будет с 23:00 до 24:00;

Графики отключений света во Львове на 17 февраля. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, недавно мы писали, что в Украине уже в ближайшие могут временно отменить графики отключений света. Однако летом и зимой графики снова вернуться и так может быть в течение нескольких лет.

Также мы информировали, что в Одессе тоже сегодня будут отключать свет по графикам. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.