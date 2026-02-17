Відключення світла у Львові та області 17 лютого - які графіки

Світла не буде 5 годин поспіль — графіки відключень у Львові на 17 лютого
Сьогодні у вівторок, 17 лютого, у Львові та області продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Причому для однієї з підчерг обмеження можуть тривати до 5 годин поспіль.
Про це у Telegram повідомляє "Львівобленерго".
Відключення світла у Львові та області 12 лютого
Опубліковані графіки свідчать про те, що споживачі можуть бути без світла один раз за добу. Зокрема, графік виглядає таким чином:
- 1.1 черга — світла не буде з 09:30 до 12:30;
- 1.2 черга — світла не буде з 16:00 до 19:30;
- 2.1 черга — світла не буде з 23:00 до 24:00;
- 2.2 черга — світла не буде з 09:30 до 12:30;
- 3.1 черга — світла не буде з 12:30 до 16:00;
- 3.2 черга — світла не буде з 08:00 до 09:30;
- 4.1 черга — світла не буде з 16:00 до 19:30;
- 4.2 черга — світла не буде з 12:30 до 16:00;
- 5.1 черга — світла не буде з 19:30 до 23:00;
- 5.2 черги — світла не буде з 19:30 до 23:00;
- 6.1 черга — світла не буде з 08:00 до 09:30;
- 6.2 черга — світла не буде з 23:00 до 24:00;
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні вже в найближчі можуть тимчасово скасувати графіки відключень світла. Однак влітку та взимку графіки знову повернутися і так може бути протягом кількох років.
Також ми інформували, що в Одесі теж сьогодні відключатимуть світло за графіками. Ознайомитись з ним можна за цим посиланням.
