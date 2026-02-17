Відключення світла у Львові та області 17 лютого - які графіки

Дівчина з ліхтариком під час відключень світла. Фото: freepik

Сьогодні у вівторок, 17 лютого, у Львові та області продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Причому для однієї з підчерг обмеження можуть тривати до 5 годин поспіль.

Про це у Telegram повідомляє "Львівобленерго".

Реклама

Читайте також:

Відключення світла у Львові та області 12 лютого

Опубліковані графіки свідчать про те, що споживачі можуть бути без світла один раз за добу. Зокрема, графік виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 09:30 до 12:30;

1.2 черга — світла не буде з 16:00 до 19:30;

2.1 черга — світла не буде з 23:00 до 24:00;

2.2 черга — світла не буде з 09:30 до 12:30;

3.1 черга — світла не буде з 12:30 до 16:00;

3.2 черга — світла не буде з 08:00 до 09:30;

4.1 черга — світла не буде з 16:00 до 19:30;

4.2 черга — світла не буде з 12:30 до 16:00;

5.1 черга — світла не буде з 19:30 до 23:00;

5.2 черги — світла не буде з 19:30 до 23:00;

6.1 черга — світла не буде з 08:00 до 09:30;

6.2 черга — світла не буде з 23:00 до 24:00;

Графікі відключень світла у Львові на 17 лютого. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні вже в найближчі можуть тимчасово скасувати графіки відключень світла. Однак влітку та взимку графіки знову повернутися і так може бути протягом кількох років.

Також ми інформували, що в Одесі теж сьогодні відключатимуть світло за графіками. Ознайомитись з ним можна за цим посиланням.