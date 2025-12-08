График отключения света Львов 9 декабря — сколько не будет электричества

Света не будет по несколько часов — графики для Львова на завтра
Во Львове 9 декабря будут действовать графики отключения света. Из-за сложной системы в энергосистеме электроэнергии не будет по несколько часов.
График отключения света во Львове 9 декабря
Во Львове 9 декабря свет будут выключать в нескольких очередях одновременно. Электроэнергии не будет по несколько часов.
Меры ограничения потребления применяют из-за последствий предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Напомним, 9 декабря свет будут выключать во всех областях. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.
В то же время в "Укрэнерго" объяснили, почему могут менять графики отключений. Энергетики делают все возможное, чтобы количество очередей не превышало трех для всех категорий потребителей.
