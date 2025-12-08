Графік відключення світла Львів 9 грудня — скільки не буде електрики

Світла не буде по кілька годин — графіки для Львова на завтра
У Львові 9 грудня діятимуть графіки відключення світла. Через складну систему в енергосистемі електроенергії не буде по кілька годин.
Про це повідомили у Львівобленерго.
Графік відключення світла у Львові 9 грудня
У Львові 9 грудня світло вимикатимуть у кількох черг одночасно. Електроенергії не буде по кілька годин.
Заходи обмеження споживання застосовують через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Нагадаємо, 9 грудня світло вимикатимуть у всіх областях. Українців закликають економно споживати електроенергію.
Водночас в "Укренерго" пояснили, чому можуть змінювати графіки відключень. Енергетики роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох для всіх категорій споживачів.
