Головна Львів Світла не буде по кілька годин — графіки для Львова на завтра

Світла не буде по кілька годин — графіки для Львова на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 23:32
Графік відключення світла Львів 9 грудня — скільки не буде електрики
Люди з ліхтариками під час відключення світла. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Львові 9 грудня діятимуть графіки відключення світла. Через складну систему в енергосистемі електроенергії не буде по кілька годин.

Про це повідомили у Львівобленерго. 

Читайте також:

Графік відключення світла у Львові 9 грудня

У Львові 9 грудня світло вимикатимуть у кількох черг одночасно. Електроенергії не буде по кілька годин.

Графік відключення світла Львів 9 грудня
Відключення у Львові 9 грудня. Фото: Львівобленерго

Заходи обмеження споживання застосовують через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Нагадаємо, 9 грудня світло вимикатимуть у всіх областях. Українців закликають економно споживати електроенергію. 

Водночас в "Укренерго" пояснили, чому можуть змінювати графіки відключень. Енергетики роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох для всіх категорій споживачів.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
