Света во Львове не будет по несколько часов — графики на завтра

Света во Львове не будет по несколько часов — графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 23:57
Отключение света во Львове 30 декабря - график
Специалист ремонтирует электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Во вторник, 30 декабря, во Львове будут действовать графики отключения света. Из-за сложной системы в энергосистеме электроэнергии не будет по несколько часов.

Об этом сообщили в Львовоблэнерго.

Читайте также:

График отключения света во Львове 30 декабря

По графику, будет действовать одна очередь графиков отключений света.

Графік вимкнень електроенергії на Львівщині 30 грудня
График отключений электроэнергии на Львовщине 30 декабря. Фото: Львовоблэнерго

Меры ограничения потребления применяют из-за последствий предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Напомним, что до этого народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк спрогнозировал, возможны ли отключения света в Новый год.

Кроме того, стало известно, какую зарядную станцию лучше выбрать для коротких отключений света.

Львов сфера энергетики энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
