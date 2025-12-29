Отключение света во Львове 30 декабря - график

Света во Львове не будет по несколько часов — графики на завтра
Во вторник, 30 декабря, во Львове будут действовать графики отключения света. Из-за сложной системы в энергосистеме электроэнергии не будет по несколько часов.
Об этом сообщили в Львовоблэнерго.
График отключения света во Львове 30 декабря
По графику, будет действовать одна очередь графиков отключений света.
Меры ограничения потребления применяют из-за последствий предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.
