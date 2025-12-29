Відключення світла у Львові 30 грудня - графік

Світла у Львові не буде по кілька годин — графіки на завтра
Дата публікації: 29 грудня 2025 23:57
Фахівець ремонтує електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК
У вівторок, 30 грудня, у Львові діятимуть графіки відключення світла. Через складну систему в енергосистемі електроенергії не буде по кілька годин.
Про це повідомили у Львівобленерго.
Графік відключення світла у Львові 30 грудня
За графіком, діятиме одна черга графіків вимкнень світла.
Заходи обмеження споживання застосовують через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
