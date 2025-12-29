Відео
Відео

Світла у Львові не буде по кілька годин — графіки на завтра

Дата публікації: 29 грудня 2025 23:57
Відключення світла у Львові 30 грудня - графік
Фахівець ремонтує електромережу. Фото ілюстративне: ДТЕК

У вівторок, 30 грудня, у Львові діятимуть графіки відключення світла. Через складну систему в енергосистемі електроенергії не буде по кілька годин.

Про це повідомили у Львівобленерго. 

Читайте також:

Графік відключення світла у Львові 30 грудня

За графіком, діятиме одна черга графіків вимкнень світла.

Графік вимкнень електроенергії на Львівщині 30 грудня
Графік вимкнень електроенергії на Львівщині 30 грудня. Фото: Львівобленерго

Заходи обмеження споживання застосовують через наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Нагадаємо, що до цього народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк спрогнозував, чи можливі відключення світла в Новий рік.

Крім того, стало відомо, яку зарядну станцію краще обрати для коротких відключень світла.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
