Новый премьер Украины — что ожидают львовяне от Юлии Свириденко

Свириденко возглавила правительство — как реагируют во Львове
В Украине — историческое событие. Новой главой правительства стала Юлия Свириденко. Это первая женщина за последние 15 лет, которая возглавила Кабинет Министров. Юлия Свириденко до этого работала первым вице-премьером и министром экономики. Правительство возглавила после отставки предыдущего премьера, и сразу же оказалась в центре общественного внимания.
Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, чего именно они ожидают от нового правительства.
Новый премьер Украины — чего от нее ожидают во Львове
Большинство опрошенных говорят, что государство должно пересмотреть приоритеты. Среди главных ожиданий — экономический рост, достойные зарплаты, пенсионная реформа, реальные шаги к евроинтеграции, а также системная поддержка ВСУ.
"Наверное, много всего есть, что менять. Сама экономика Украины и в целом мировосприятие, люди очень уставшие от войны и так далее. Наверное, что премьер должна изменить что-то по-своему, по-женски. Формулировать различные законы, нужно будет делать открытия новые, исследования", — говорит женщина.
"Честно говоря, не очень верится, что что-то изменится, это просто замена", — делится мыслями львовянка.
"В первую очередь нужно поднять зарплаты преподавателям, врачам", — добавляет мужчина.
"Нужно больше денег на армию. Но больше всего хочется, чтобы был мир, чтобы Украина стала более европейской. Мы же хотим этого — и поддерживаем евроинтеграцию", — отмечает женщина.
Приоритеты нового премьера
- Наращивание внутреннего производства оружия, закупки дронов, повышение обороноспособности и самодостаточности государства.
- Дерегуляция, сокращение бюрократии, уменьшение расходов на некритические задачи, защита бизнеса и инвестиции в ключевые экономические кластеры (энергетика, ИТ, сельское хозяйство, машиностроение, строительство)
- Акцент на социальную поддержку — ветеранов, ВПЛ и надежду на рост экономики через реформы и прозрачность бюджета.
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