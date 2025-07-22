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Главная Львов Свириденко возглавила правительство — как реагируют во Львове

Свириденко возглавила правительство — как реагируют во Львове

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 15:25
Новый премьер Украины — что ожидают львовяне от Юлии Свириденко
Госпожа премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: РБК-Украина / Виталий Носач

В Украине — историческое событие. Новой главой правительства стала Юлия Свириденко. Это первая женщина за последние 15 лет, которая возглавила Кабинет Министров. Юлия Свириденко до этого работала первым вице-премьером и министром экономики. Правительство возглавила после отставки предыдущего премьера, и сразу же оказалась в центре общественного внимания.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, чего именно они ожидают от нового правительства.

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Большинство опрошенных говорят, что государство должно пересмотреть приоритеты. Среди главных ожиданий — экономический рост, достойные зарплаты, пенсионная реформа, реальные шаги к евроинтеграции, а также системная поддержка ВСУ.

"Наверное, много всего есть, что менять. Сама экономика Украины и в целом мировосприятие, люди очень уставшие от войны и так далее. Наверное, что премьер должна изменить что-то по-своему, по-женски. Формулировать различные законы, нужно будет делать открытия новые, исследования", — говорит женщина.

"Честно говоря, не очень верится, что что-то изменится, это просто замена", — делится мыслями львовянка.

"В первую очередь нужно поднять зарплаты преподавателям, врачам", — добавляет мужчина.

"Нужно больше денег на армию. Но больше всего хочется, чтобы был мир, чтобы Украина стала более европейской. Мы же хотим этого — и поддерживаем евроинтеграцию", — отмечает женщина.

Приоритеты нового премьера

  • Наращивание внутреннего производства оружия, закупки дронов, повышение обороноспособности и самодостаточности государства.
  • Дерегуляция, сокращение бюрократии, уменьшение расходов на некритические задачи, защита бизнеса и инвестиции в ключевые экономические кластеры (энергетика, ИТ, сельское хозяйство, машиностроение, строительство)
  • Акцент на социальную поддержку — ветеранов, ВПЛ и надежду на рост экономики через реформы и прозрачность бюджета.

Напомним, мы ранее писали, какое Министерство Украины ликвидировали.

Мы также писали, когда в Украине не будут проверять бизнес.

Кабинет министров Львов опрос Юлия Свириденко правительство
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
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