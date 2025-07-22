Нова премʼєрка України — що очікують львів'яни від Юлії Свириденко

Пані прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: РБК-Україна / Віталій Носач

В Україні — історична подія. Новою очільницею уряду стала Юлія Свириденко. Це перша жінка за останні 15 років, яка очолила Кабінет Міністрів. Юлія Свириденко до цього працювала першою віцепрем’єркою та міністеркою економіки. Уряд очолила після відставки попереднього премʼєра, і одразу ж опинилася в центрі суспільної уваги.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чого саме вони очікують від нового уряду.

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Більшість опитаних кажуть, що держава має переглянути пріоритети. Серед головних очікувань — економічне зростання, гідні зарплати, пенсійна реформа, реальні кроки до євроінтеграції, а також системна підтримка ЗСУ.

"Напевно, багато всього є, що змінювати. Сама економіка України і загалом світосприйняття, люди дуже втомлені від війни і так далі. Напевно, що прем'єрка має змінити щось по-своєму, по-жіночому. Формулювати різноманітні закони, потрібно буде робити відкриття нові, дослідження", — каже жінка.

"Чесно кажучи, не дуже віриться, що щось зміниться, це просто заміна", — ділиться думками львів'янка.

"Найперше потрібно підняти зарплати викладачам, лікарям", — додає чоловік.

"Потрібно більше грошей на армію. Але найбільше хочеться, щоб був мир, щоб Україна стала більш європейською. Ми ж хочемо цього — і підтримуємо євроінтеграцію", — наголошує жінка.

Пріоритети нової прем’єрки

Нарощування внутрішнього виробництва зброї, закупівлі дронів, підвищення обороноздатності й самодостатності держави.

Дерегуляція, скорочення бюрократії, зменшення витрат на некритичні завдання, захист бізнесу та інвестиції в ключові економічні кластери (енергетика, ІТ, сільське господарство, машинобудування, будівництво)

Акцент на соціальну підтримку — ветеранів, ВПО та надію на зростання економіки через реформи й прозорість бюджету.

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