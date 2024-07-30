Графики отключения света во Львове на 30 июля

Света будет достаточно — графики отключения электричества во Львове на сегодня
Графики отключения света во Львове сегодня, 30 июля, не будут применяться. В течение дня все жители города будут с электричеством.
Об этом сообщает Львовоблэнерго в Telegram.
Графики отключения света во Львове
"По распоряжению НЭК Укрэнерго 30 июля почасовые отключения не будут применяться", — сообщает Львовоблэнерго.
В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщать дополнительно.
Причинами отмены графиков отключения света на завтра являются:
- снижение потребления из-за похолодания;
- возвращение в работу двух блоков АЭС.
Где посмотреть графики отключения света
Это можно сделать через разные чат-боты в Telegram или Viber. Также графики публикуют на сайте Львовоблэнерго.
Напомним, в Украине 30 июля не прогнозируются отключения света. В частности, это связано с похолоданием.
Также в Украине постепенно снижается потребление электроэнергии из-за снижения жары. В воскресенье, 28 июля, по состоянию на 11:00 уровень потребления был на 2,3% ниже, чем в то же время в предыдущее воскресенье, 21 июля.
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