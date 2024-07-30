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Света будет достаточно — графики отключения электричества во Львове на сегодня

30 июля 2024 00:23
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львове на 30 июля
Ремонт энергосистемы Украины. Фото: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света во Львове сегодня, 30 июля, не будут применяться. В течение дня все жители города будут с электричеством.

Об этом сообщает Львовоблэнерго в Telegram.

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"По распоряжению НЭК Укрэнерго 30 июля почасовые отключения не будут применяться", — сообщает Львовоблэнерго.

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Пост Львовоблэнерго. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщать дополнительно.

Причинами отмены графиков отключения света на завтра являются:

  • снижение потребления из-за похолодания;
  • возвращение в работу двух блоков АЭС.

Где посмотреть графики отключения света

Это можно сделать через разные чат-боты в Telegram или Viber. Также графики публикуют на сайте Львовоблэнерго.

Напомним, в Украине 30 июля не прогнозируются отключения света. В частности, это связано с похолоданием.

Также в Украине постепенно снижается потребление электроэнергии из-за снижения жары. В воскресенье, 28 июля, по состоянию на 11:00 уровень потребления был на 2,3% ниже, чем в то же время в предыдущее воскресенье, 21 июля.

Львов электроэнергия электроснабжение отключения света Электричество

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