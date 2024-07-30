Графіки відключення світла у Львові на 30 липня

Ремонт енергосистеми України. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 30 липня, не будуть застосовуватися. Протягом дня всі мешканці міста будуть з електрикою.

Про це повідомляє Львівобленерго в Telegram.

Читайте також:

Графіки відключення світла у Львові

"За розпорядженням НЕК Укренерго 30 липня погодинні відключення не застосовуватимуться", — повідомляє Львівобленерго.

Допис Львівобленерго. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.

Причинами скасування графіків відключення світла на завтра є:

зниження споживання через похолодання;

повернення в роботу двох блоків АЕС.

Де подивитись графіки відключень світла

Це можна зробити через різні чат-боти в Telegram чи Viber. Також графіки публікують на сайті Львівобленерго.

Нагадаємо, в Україні 30 липня не прогнозуються відключення світла. Зокрема, це пов'язано з похолоданням.

Також в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня.