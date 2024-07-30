Графіки відключення світла у Львові на 30 липня

Світла буде вдосталь — графіки відключення електрики у Львові на сьогодні
Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 30 липня, не будуть застосовуватися. Протягом дня всі мешканці міста будуть з електрикою.
Про це повідомляє Львівобленерго в Telegram.
Графіки відключення світла у Львові
"За розпорядженням НЕК Укренерго 30 липня погодинні відключення не застосовуватимуться", — повідомляє Львівобленерго.
В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.
Причинами скасування графіків відключення світла на завтра є:
- зниження споживання через похолодання;
- повернення в роботу двох блоків АЕС.
Де подивитись графіки відключень світла
Це можна зробити через різні чат-боти в Telegram чи Viber. Також графіки публікують на сайті Львівобленерго.
Нагадаємо, в Україні 30 липня не прогнозуються відключення світла. Зокрема, це пов'язано з похолоданням.
Також в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня.
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