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Світла буде вдосталь — графіки відключення електрики у Львові на сьогодні

30 липня 2024 00:23
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Львові на 30 липня
Ремонт енергосистеми України. Фото: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 30 липня, не будуть застосовуватися. Протягом дня всі мешканці міста будуть з електрикою.

Про це повідомляє Львівобленерго в Telegram.

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"За розпорядженням НЕК Укренерго 30 липня погодинні відключення не застосовуватимуться", — повідомляє Львівобленерго.

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Допис Львівобленерго. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.

Причинами скасування графіків відключення світла на завтра є:

  • зниження споживання через похолодання;
  • повернення в роботу двох блоків АЕС.

Де подивитись графіки відключень світла

Це можна зробити через різні чат-боти в Telegram чи Viber. Також графіки публікують на сайті Львівобленерго

Нагадаємо, в Україні 30 липня не прогнозуються відключення світла. Зокрема, це пов'язано з похолоданням.

Також в Україні поступово знижується споживання електроенергії через зниження спеки. У неділю, 28 липня, станом на 11:00 рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня.

Львів електроенергія електропостачання відключення світла Електрика

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