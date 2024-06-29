Графики отключения света во Львовской области

Свет будет не всегда — стали известны графики отключений во Львовской области
Во Львовоблэнерго рассказали, какими будут графики отключений по области 30 июня. Плановые отключения будут применены из-за значительных дефицитов мощности.
Об этом сообщили во Львовоблэнерго.
Отключение света во Львовской области
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности будет применено:
- с 00:00 до 17:00 отключение во время красных и части белых ячеек графика;
- с 17:00 до 23:00 отключение во время красных и белых ячеек графика;
- с 23:00 до 24:00 отключения во время красных и части белых ячеек графика.
Детальнее об отключении в сутки в визуализации.
Во Львовоблэнерго призвали экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения. Там также рассказали, что узнать свою группу отключений пользователи могут с помощью:
- сайта "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света": https://poweron.loe.lviv.ua/
- чат-боту "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей): https://www.viber.com/loebot
- чат-боту "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей): https://t.me/loeserviceBot
- чат-боту "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей): www.viber.com/loebiznesbot
- чат-боту "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей): https://t.me/loebiznesbot
Напомним, что глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий ответил, как в июне изменились графики отключений света.
В то же время, генеральный директор Yasno Сергей Коваленко предположил, что зимой могут выключать свет до 12 часов в сутки. Однако окончательные предварительные подсчеты можно будет произвести в августе.
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