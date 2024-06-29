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Свет будет не всегда — стали известны графики отключений во Львовской области

29 июня 2024 23:11
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Графики отключения света во Львовской области
Женщина пишет в тетрадь при свечах. Фото: Freepik
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Львовоблэнерго рассказали, какими будут графики отключений по области 30 июня. Плановые отключения будут применены из-за значительных дефицитов мощности.

Об этом сообщили во Львовоблэнерго.

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По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности будет применено:

  • с 00:00 до 17:00 отключение во время красных и части белых ячеек графика;
  • с 17:00 до 23:00 отключение во время красных и белых ячеек графика;
  • с 23:00 до 24:00 отключения во время красных и части белых ячеек графика.

Детальнее об отключении в сутки в визуализации.

відключення світла
Отключение света на Львовщине. Фото: Львовоблэнерго

Во Львовоблэнерго призвали экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения. Там также рассказали, что узнать свою группу отключений пользователи могут с помощью:

  • сайта "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света": https://poweron.loe.lviv.ua/
  • чат-боту "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей): https://www.viber.com/loebot
  • чат-боту "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей): https://t.me/loeserviceBot
  • чат-боту "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей): www.viber.com/loebiznesbot
  • чат-боту "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей): https://t.me/loebiznesbot

Напомним, что глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий ответил, как в июне изменились графики отключений света.

В то же время, генеральный директор Yasno Сергей Коваленко предположил, что зимой могут выключать свет до 12 часов в сутки. Однако окончательные предварительные подсчеты можно будет произвести в августе.

Львов
Украина
Укрэнерго
отключения света
свет

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