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Світло буде не завжди — стали відомі графіки відключень на Львівщині

29 червня 2024 23:11
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Графіки відключення світла на Львівщині
Жінка пише у зошит при свічках. Фото: Freepik
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Львівобленерго розповіли, якими будуть графіки відключень по області 30 червня. Планові відключення будуть застосовані через значний дефіцит потужності.

Про це повідомили у Львівобленерго.

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За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності буде застосовано: 

  • з 00:00 до 17:00 відключення під час червоних та частини білих клітинок графіку;
  • з 17:00 до 23:00 відключення під час червоних та білих клітинок графіку;
  • з 23:00 до 24:00 відключення під час червоних та частини білих клітинок графіку.

Детальніше  про відключення на добу у візуалізації.

відключення світла
Відключення світла на Львівщині 30 червня. Фото: Львівобленерго

У Львівобленерго закликали економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням. Там також розповіли, що дізнатися свою групу відключень користувачі можуть за допомогою:

  • сайту "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла": https://poweron.loe.lviv.ua/
  • чат-боту "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів): https://www.viber.com/loebot
  • чат-боту "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів): https://t.me/loeserviceBot
  • чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів): www.viber.com/loebiznesbot
  • чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів): https://t.me/loebiznesbot

Нагадаємо, що голова правління Укренерго Володимир Кудрицький відповів, як у червні змінилися графіки відключень світла.

Водночас генеральний директор Yasno Сергій Коваленко припустив, що взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу. Однак остаточні попередні підрахунки можна буде зробити в серпні.

Львів
Україна
Укренерго
відключення світла
світло

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