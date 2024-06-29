Графіки відключення світла на Львівщині

Світло буде не завжди — стали відомі графіки відключень на Львівщині
У Львівобленерго розповіли, якими будуть графіки відключень по області 30 червня. Планові відключення будуть застосовані через значний дефіцит потужності.
Про це повідомили у Львівобленерго.
Відключення світла на Львівщині
За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності буде застосовано:
- з 00:00 до 17:00 відключення під час червоних та частини білих клітинок графіку;
- з 17:00 до 23:00 відключення під час червоних та білих клітинок графіку;
- з 23:00 до 24:00 відключення під час червоних та частини білих клітинок графіку.
Детальніше про відключення на добу у візуалізації.
У Львівобленерго закликали економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням. Там також розповіли, що дізнатися свою групу відключень користувачі можуть за допомогою:
- сайту "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла": https://poweron.loe.lviv.ua/
- чат-боту "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів): https://www.viber.com/loebot
- чат-боту "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів): https://t.me/loeserviceBot
- чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів): www.viber.com/loebiznesbot
- чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів): https://t.me/loebiznesbot
Нагадаємо, що голова правління Укренерго Володимир Кудрицький відповів, як у червні змінилися графіки відключень світла.
Водночас генеральний директор Yasno Сергій Коваленко припустив, що взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу. Однак остаточні попередні підрахунки можна буде зробити в серпні.
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