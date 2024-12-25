График отключения света во Львове 26 декабря

Ремонтные работы на линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

Во Львове в четверг, 26 декабря, будут действовать графики отключения света. Это связано с повреждением энергетических объектов из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовоблэнерго.

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Отключение света во Львове 26 декабря

По информации от энергетиков, для бытовых потребителей в период с 08:00 до 17:00 будут происходить отключения в полторы очереди, а с 17:00 до 21:00 — в одну очередь.

Промышленность и бизнес столкнутся с ограничением мощности с 07:00 до 22:00.

"Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться", — говорится в сообщении Укрэнерго.

График отключения света в Киеве. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, 25 декабря оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Россияне нанесли по меньшей мере 12 ракетных ударов. В результате ввели ограничения на потребление света.