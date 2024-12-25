Графік відключення світла у Львові 26 грудня

Ремонтні роботи на лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Львові в четвер, 26 грудня, діятимуть графіки відключення світла. Це пов'язано з пошкодженням енергетичних об’єктів через російську масовану ракетно-дронову атаку.

Про це повідомили у пресслужбі Львівобленерго.

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Відключення світла у Львові 26 грудня

За інформацією від енергетиків, для побутових споживачів у період з 08:00 до 17:00 відбуватимуться відключення у півтори черги, а з 17:00 до 21:00 — в одну чергу.

Промисловість та бізнес зіткнуться з обмеженням потужності з 07:00 до 22:00.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись", — йдеться у повідомленні Укренерго.

Графік відключення світла у Львові. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, 25 грудня окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Росіяни завдали щонайменше 12 ракетних ударів. Внаслідок цього запровадили обмеження на споживання світла.