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Світло лише в однієї черги — прогноз вимкнень у Львові завтра

25 грудня 2024 22:21
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Графік відключення світла у Львові 26 грудня
Ремонтні роботи на лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Львові в четвер, 26 грудня, діятимуть графіки відключення світла. Це пов'язано з пошкодженням енергетичних об’єктів через російську масовану ракетно-дронову атаку. 

Про це повідомили у пресслужбі Львівобленерго.

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За інформацією від енергетиків, для побутових споживачів у період з 08:00 до 17:00 відбуватимуться відключення у півтори черги, а з 17:00 до 21:00 — в одну чергу.

Промисловість та бізнес зіткнуться з обмеженням потужності з 07:00 до 22:00.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись", — йдеться у повідомленні Укренерго.

Відключення світла Львів
Графік відключення світла у Львові. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, 25 грудня окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Росіяни завдали щонайменше 12 ракетних ударів. Внаслідок цього запровадили обмеження на споживання світла.

Львів сфера енергетики відключення світла світло графіки відключень світла

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