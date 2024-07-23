Графики отключения света во Львове на сегодня, 23 июля — прогноз Укрэнерго

Свет во Львове на четыре часа – энергетики показали жесткие графики отключений сегодня
Графики отключения света во Львове сегодня, 23 июля, будут применяться в течение всего дня. Более жесткие ограничения электроснабжения запланированы на вторую половину суток.
Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.
Когда не будет света во Львове 23 июля
По прогнозу энергетиков, 00:00-13:00 свет будут выключать в две очереди, а 13:00-24:00 — в три очереди. В 3.1 и 3.2 групп электроэнергия ночью и утром будет 6-7 часов.
В Укрэнерго подтвердили, что с 14:00 до 24:00 будут применять три очереди отключений, в остальные часы две очереди.
Где посмотреть графики отключения электроэнергии во Львове
Потребители могут найти графики отключения света для своей улицы по ссылке, действительной для Львова и области.
Чтобы помочь украинской энергосистеме и не перегружать ее, энергетики советуют пользоваться энергоемкими приборами с 23:00 до 06:00. Как известно, больше всего украинцы потребляют электроэнергию с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00.
Как выжить в жару без света
Чтобы спастись от жары во время почасовых отключений света, советуем следовать простым советам:
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
Отключение света в Украине
Напомним, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий опроверг заявления, что Украина экспортирует электроэнергию в другие страны. По его словам, физические перетоки энергии в другие страны являются транзитом в рамках европейской энергосистемы, а не коммерческим экспортом.
Также в ДТЭК объяснили, почему графики отключения света действуют даже ночью. По словам энергетиков, дефицит в энергосистеме круглосуточный.
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