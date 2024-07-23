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Свет во Львове на четыре часа – энергетики показали жесткие графики отключений сегодня

23 июля 2024 00:24
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света во Львове на сегодня, 23 июля — прогноз Укрэнерго
Девушка работает за ноутбуком во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света во Львове сегодня, 23 июля, будут применяться в течение всего дня. Более жесткие ограничения электроснабжения запланированы на вторую половину суток.

Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.

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По прогнозу энергетиков, 00:00-13:00 свет будут выключать в две очереди, а 13:00-24:00 — в три очереди. В 3.1 и 3.2 групп электроэнергия ночью и утром будет 6-7 часов.

Графики отключения света во Львовской области 23 июля
Графики отключения света в Киеве. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укрэнерго подтвердили, что с 14:00 до 24:00 будут применять три очереди отключений, в остальные часы две очереди.

Когда не будет света во Львовской области 23 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Где посмотреть графики отключения электроэнергии во Львове

Потребители могут найти графики отключения света для своей улицы по ссылке, действительной для Львова и области.

Чтобы помочь украинской энергосистеме и не перегружать ее, энергетики советуют пользоваться энергоемкими приборами с 23:00 до 06:00. Как известно, больше всего украинцы потребляют электроэнергию с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00.

Где посмотреть графики отключения света
Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как выжить в жару без света

Чтобы спастись от жары во время почасовых отключений света, советуем следовать простым советам:

  • Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
  • Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
  • Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
  • Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
  • Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
  • Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
  • Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
  • Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
Как спастись от жары без кондиционера
Женщина страдает от жары. Фото: freepik.com

Отключение света в Украине

Напомним, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий опроверг заявления, что Украина экспортирует электроэнергию в другие страны. По его словам, физические перетоки энергии в другие страны являются транзитом в рамках европейской энергосистемы, а не коммерческим экспортом.

Также в ДТЭК объяснили, почему графики отключения света действуют даже ночью. По словам энергетиков, дефицит в энергосистеме круглосуточный.

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