Графики отключения света во Львове на сегодня, 23 июля — прогноз Укрэнерго

Девушка работает за ноутбуком во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света во Львове сегодня, 23 июля, будут применяться в течение всего дня. Более жесткие ограничения электроснабжения запланированы на вторую половину суток.

Об этом сообщает АО "Львовоблэнерго" в Telegram.

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По прогнозу энергетиков, 00:00-13:00 свет будут выключать в две очереди, а 13:00-24:00 — в три очереди. В 3.1 и 3.2 групп электроэнергия ночью и утром будет 6-7 часов.

Графики отключения света в Киеве. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укрэнерго подтвердили, что с 14:00 до 24:00 будут применять три очереди отключений, в остальные часы две очереди.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Где посмотреть графики отключения электроэнергии во Львове

Потребители могут найти графики отключения света для своей улицы по ссылке, действительной для Львова и области.

Чтобы помочь украинской энергосистеме и не перегружать ее, энергетики советуют пользоваться энергоемкими приборами с 23:00 до 06:00. Как известно, больше всего украинцы потребляют электроэнергию с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как выжить в жару без света

Чтобы спастись от жары во время почасовых отключений света, советуем следовать простым советам:

Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда. Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00 .

. Увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой. Используйте вентиляторы, работающие от батареек , или веера .

, или . Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны .

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте . Пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию. Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

Женщина страдает от жары. Фото: freepik.com

Отключение света в Украине

Напомним, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий опроверг заявления, что Украина экспортирует электроэнергию в другие страны. По его словам, физические перетоки энергии в другие страны являются транзитом в рамках европейской энергосистемы, а не коммерческим экспортом.

Также в ДТЭК объяснили, почему графики отключения света действуют даже ночью. По словам энергетиков, дефицит в энергосистеме круглосуточный.