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Світло у Львові на чотири години — енергетики показали жорсткі графіки відключень сьогодні

23 липня 2024 00:24
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 23 липня — прогноз Укренерго
Дівчина працює за ноутбуком під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 23 липня, застосовуватимуть упродовж всього дня. Більш жорсткі обмеження електропостачання заплановані на другу половину доби.

Про це повідомляє АТ "Львівобленерго" у Telegram. 

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За прогнозом енергетиків, 00:00-13:00 світло будуть вимикати в дві черги, а 13:00-24:00 — у три черги. У 3.1 та 3.2 груп електроенергія вночі та вранці буде аж 6-7 годин.

Графіки відключення світла у Львівській області 23 липня
Графіки відключення світла у Львові. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укренерго підтвердили, що з 14:00 до 24:00 будуть застосовувати три черги відключень, в інші години — дві черги.

Коли не буде світла у Львівській області 23 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де подивитись графіки відключення електроенергії у Львові

Споживачі можуть знайти графіки відключення світла для своєї вулиці за посиланням, дійсним для Львова та області.

Щоб допомогти українській енергосистемі й не перевантажувати її, енергетики радять користуватися енергоємними приладами з 23:00 до 06:00. Як відомо, найбільше українці споживають електроенергію з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00.

Де подивитись графіки відключення світла
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як вижити в спеку без світла

Щоб врятуватися від спеки під час погодинних відключень світла, радимо дотримуватися простих порад:

  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
Як врятуватися від спеки без кондиціонера
Жінка страждає від спеки. Фото: freepik.com

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що голова Укренерго Володимир Кудрицький спростував заяви, що Україна експортує електроенергію в інші країни. За його словами, фізичні перетоки енергії до інших країн є транзитом у межах європейської енергосистеми, а не комерційним експортом. 

Також у ДТЕК пояснили, чому графіки відключення світла діють навіть вночі. За словами енергетиків, дефіцит в енергосистемі цілодобовий.

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