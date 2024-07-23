Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 23 липня — прогноз Укренерго

Дівчина працює за ноутбуком під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 23 липня, застосовуватимуть упродовж всього дня. Більш жорсткі обмеження електропостачання заплановані на другу половину доби.

Про це повідомляє АТ "Львівобленерго" у Telegram.

Читайте також:

Коли не буде світла у Львові 23 липня

За прогнозом енергетиків, 00:00-13:00 світло будуть вимикати в дві черги, а 13:00-24:00 — у три черги. У 3.1 та 3.2 груп електроенергія вночі та вранці буде аж 6-7 годин.

Графіки відключення світла у Львові. Фото: t.me/lvivoblenergo

В Укренерго підтвердили, що з 14:00 до 24:00 будуть застосовувати три черги відключень, в інші години — дві черги.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Де подивитись графіки відключення електроенергії у Львові

Споживачі можуть знайти графіки відключення світла для своєї вулиці за посиланням, дійсним для Львова та області.

Щоб допомогти українській енергосистемі й не перевантажувати її, енергетики радять користуватися енергоємними приладами з 23:00 до 06:00. Як відомо, найбільше українці споживають електроенергію з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як вижити в спеку без світла

Щоб врятуватися від спеки під час погодинних відключень світла, радимо дотримуватися простих порад:

Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 .

. Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла .

, чи . Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте . Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

Жінка страждає від спеки. Фото: freepik.com

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що голова Укренерго Володимир Кудрицький спростував заяви, що Україна експортує електроенергію в інші країни. За його словами, фізичні перетоки енергії до інших країн є транзитом у межах європейської енергосистеми, а не комерційним експортом.

Також у ДТЕК пояснили, чому графіки відключення світла діють навіть вночі. За словами енергетиків, дефіцит в енергосистемі цілодобовий.