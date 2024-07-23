Графіки відключення світла у Львові на сьогодні, 23 липня — прогноз Укренерго

Світло у Львові на чотири години — енергетики показали жорсткі графіки відключень сьогодні
Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 23 липня, застосовуватимуть упродовж всього дня. Більш жорсткі обмеження електропостачання заплановані на другу половину доби.
Про це повідомляє АТ "Львівобленерго" у Telegram.
Коли не буде світла у Львові 23 липня
За прогнозом енергетиків, 00:00-13:00 світло будуть вимикати в дві черги, а 13:00-24:00 — у три черги. У 3.1 та 3.2 груп електроенергія вночі та вранці буде аж 6-7 годин.
В Укренерго підтвердили, що з 14:00 до 24:00 будуть застосовувати три черги відключень, в інші години — дві черги.
Де подивитись графіки відключення електроенергії у Львові
Споживачі можуть знайти графіки відключення світла для своєї вулиці за посиланням, дійсним для Львова та області.
Щоб допомогти українській енергосистемі й не перевантажувати її, енергетики радять користуватися енергоємними приладами з 23:00 до 06:00. Як відомо, найбільше українці споживають електроенергію з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00.
Як вижити в спеку без світла
Щоб врятуватися від спеки під час погодинних відключень світла, радимо дотримуватися простих порад:
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, що голова Укренерго Володимир Кудрицький спростував заяви, що Україна експортує електроенергію в інші країни. За його словами, фізичні перетоки енергії до інших країн є транзитом у межах європейської енергосистеми, а не комерційним експортом.
Також у ДТЕК пояснили, чому графіки відключення світла діють навіть вночі. За словами енергетиків, дефіцит в енергосистемі цілодобовий.
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