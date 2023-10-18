Таксист из Львова сбил пешеходку и сам погиб в ДТП

Медики скорой помощи оказывают помощь пострадавшему человеку. Фото: Львовский областной центр медицины катастроф

Вчера, 17 октября, во Львове на улице Шевченка автомобиль такси сбил пешехода, переходившую дорогу в неустановленном месте. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Через три часа на том же месте, во время оформления упомянутого ДТП, 50-летнего таксиста сбил другой автомобиль, он погиб.

Об этом сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Медики "скорой" стали свидетелями ДТП

Как рассказали во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, медики "скорой" возвращались медицинским автобусом из Польши и стали свидетелями ДТП на ул. Шевченка, где автомобиль сбил женщину.

"Мы медицинским автобусом возвращались из Польши, как стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. На проезжей части лежала пострадавшая; как раз успела наша 193 бригада. 58-летнюю пациентку с предварительным диагнозом: открытый перелом левой нижней конечности, закрытая черепно-мозговая клетки, органы брюшной полости и таза в состоянии мозговой комы каретой "скорой" доставлены в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

Как позже объяснили в полиции, 50-летний водитель Nissan Sylphy EV, сбивший женщину на ул. Шевченка через три часа сам погиб в ДТП. Второе ДТП произошло около полуночи на месте оформления предварительной аварии. На 50-летнего иностранца совершил наезд 22-летний водитель Honda Accord. Пострадавший погиб на месте.

"Водитель автомобиля "Хонда Аккорд", 22-летний житель Львова, не следил за ситуацией на дороге, не выбрал безопасной скорости, в результате чего сбил конусы и дорожный знак "Оформление ДТП", которые выставили полицейские на проезжей части, поскольку обеспечивали безопасность движения, далее — совершил наезд на водителя, совершившего предыдущее ДТП" , — говорится в сообщении.

Полицейские задержали водителя "Хонды", вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, мы ранее писали, что возле Львова произошло Дорожно-транспортное происшествие на автодороге "Киев - Чоп" в селе Ямполь Львовского района. В результате автотрости пять человек получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.