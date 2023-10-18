Таксист зі Львова збив пішохідку і сам загинув в ДТП

Медики швидкої допомоги надають допомогу постраждалій людині. Фото: Львівський обласний центр медицини катастроф

Вчора,17 жовтня, у Львові на вулиці Шевченка автомобіль таксі збив пішохода, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Жінку госпіталізували з важкими травмами. Через три години на тому ж місці, під час оформлення згаданої ДТП, 50-річного таксиста збив інший автомобіль, він загинув.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Медики "швидкої" стали свідками ДТП

Як розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики "швидкої" якраз поверталися медичним автобусом з Польщі та стали свідками ДТП на вул. Шевченка, де автомобіль збив жінку.

"Ми медичним автобусом поверталися з Польщі, як стали свідками дорожньо-транспортної пригоди. На проїжджій частині лежала постраждала; якраз поспіла наша 193 бригада. 58-річну пацієнтку з попереднім діагнозом: відкритий перелом лівої нижньої кінцівки, закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, органів черевної порожнини та тазу у стані мозкової коми каретою "швидкої" доставлено до лікувального закладу", — йдеться у повідомленні.

Як пізніше пояснили у поліції, 50-річний водій Nissan Sylphy EV, який збив жінку на вул. Шевченка, через три години сам загинув у ДТП. Друга ДТП сталася близько опівночі на місці оформлення попередньої аварії. На 50-річного іноземця здійснив наїзд 22-річний водій Honda Accord. Постраждалий загинув на місці.

"Водій автомобіля "Хонда Акорд", 22-річний житель Львова, не стежив за ситуацією на дорозі, не вибрав безпечної швидкості, внаслідок чого збив конуси та дорожній знак "Оформлення ДТП", які поліцейські виставили на проїзній частині, оскільки забезпечували безпеку руху, далі — скоїв наїзд на водія, який вчинив попередню ДТП", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали водія "Хонди", невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, ми раніше писали, що біля Львова сталася Дорожньо-транспортна пригода на автодорозі "Київ — Чоп" у селі Ямпіль Львівського району. Внаслідок автотрощі п'ятеро людей отримали травми та були доставлені до медичних закладів.