Газ, свет и вода — какими будут тарифы во Львове с 1 мая

Платежка за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Сейчас в Украине действует мораторий на повышение цен за коммунальные услуги. Однако с 1 мая во Львове некоторая категория людей все же почувствует увеличение платежек за электроэнергию.

Новини.LIVE объяснит все детали и расскажет, что изменится во Львове с 1 мая.

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Цены на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию в мае останутся неизменными, то есть львовяне, как и все украинцы, и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт-ч. Однако для граждан, которые отапливают свои дома электроэнергией, отменят льготный тариф.

Ранее они платили 2,64 грн за кВт-ч за первые 2000 кВт в месяц. Однако в связи с окончанием отопительного сезона такая льгота больше не действует. Следовательно, с 1 мая все будут платить по единому тарифу — 4,32 грн за кВт-ч.

Платежка за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Как изменятся тарифы на газ

Львовянам можно не волноваться относительно платежек за газ, ведь цена останется фиксированной на уровне 7,98 грн за кубометр. Согласно продолжению действия постановления Кабмина №812, такой тариф останется как минимум до 31 октября 2025 года.

В то же время абоненты НАК "Нафтогаз" платят 7,96 грн за кубометр и в компании заверили, что цена останется неизменной как минимум до 30 апреля 2026 года.

Сколько львовяне будут платить за воду

На водоснабжение, как и на другие коммунальные услуги, действует запрет повышения цен. Однако местные власти могут самостоятельно принимать решение об изменениях тарифов.

Мужчина смотрит платежку за комуслуги. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на это с 1 мая во Львове тарифы на водоснабжение и водоотвод не изменятся. Стоимость централизованного водоснабжения составляет 17,29 грн/м³, а водоотведения — 8,59 грн/м³. Общая сумма за кубометр холодной воды с учетом обеих услуг — 25,88 грн.

Возрастет ли плата за проезд в общественном транспорте

Несколько дней назад львовские перевозчики обратились в городской совет с просьбой повысить тарифы на проезд в общественном транспорте до 32 грн. Однако ЛГС отказал перевозчикам и с 1 мая изменения тарифов не ожидаются. Цены остаются следующими:

наличная оплата у водителя — 25 грн;

оплата банковской картой или NFC-устройством — 15 грн;

оплата через транспортную карту LeoКарт —13 грн;

студенческий тариф через LeoКарт — 6,5 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, когда украинцам ожидать повышения цен на коммунальные услуги. В НБУ уже назвали сроки.

Также мы писали, каких изменений с 1 мая нужно ждать в Харькове.