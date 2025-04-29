Газ, світло і вода — якими будуть тарифи у Львові з 1 травня

Платіжка за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Наразі в Україні діє мораторій на підвищення цін за комунальні послуги. Однак з 1 травня у Львові деяка категорія людей все ж відчує збільшення платіжок за електроенергію.

Новини.LIVE пояснить усі деталі та розповість, що зміниться у Львові з 1 травня.

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Ціни на електроенергію

Тарифи на електроенергію в травні залишаться незмінними, тобто львів'яни, як і всі українці, й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за кВт·год. Однак для громадян, які опалюють свої оселі електроенергією, скасують пільговий тариф.

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Раніше вони платили 2,64 грн за кВт·год за перші 2000 кВт на місяць. Однак у зв'язку із закінченням опалювального сезону така пільга більше не діє. Відтак, з 1 травня усі будуть сплачувати за єдиним тарифом — 4,32 грн за кВт·год.

Платіжка за комуналку. Фото: Новини.LIVE

Як зміняться тарифи на газ

Львів'янам можна не хвилюватися щодо платіжок за газ, адже ціна залишиться фіксованою на рівні 7,98 грн за кубометр. Згідно з продовженням дії постанови Кабміну №812, такий тариф залишиться щонайменше до 31 жовтня 2025 року.

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Водночас абоненти НАК "Нафтогаз" платять 7,96 грн за кубометр і в компанії запевнили, що ціна залишиться незмінної щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Скільки львів'яни платитимуть за воду

На водопостачання, як і на інші комунальні послуги, діє заборона підвищення цін. Однак місцева влада може самостійно ухвалювати рішення щодо змін тарифів.

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Чоловік дивиться платіжку за компослуги. Фото: Новини.LIVE

Попри це з 1 травня у Львові тарифи на водопостачання та водовідведення не зміняться. Вартість централізованого водопостачання становить 17,29 грн/м³, а водовідведення — 8,59 грн/м³. Загальна сума за кубометр холодної води з урахуванням обох послуг — 25,88 грн.

Чи зросте плата за проїзд у громадському транспорті

Кілька днів тому львівські перевізники звернулися до міської ради з проханням підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті до 32 грн. Однак ЛМР відмовила перевізникам і з 1 травня зміни тарифів не очікуються. Ціни залишаються наступними:

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готівкова оплата у водія — 25 грн;

оплата банківською карткою або NFC-пристроєм — 15 грн;

оплата через транспортну картку LeoКарт —13 грн;

студентський тариф через LeoКарт — 6,5 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли українцям очікувати підвищення цін на комунальні послуги. В НБУ вже назвали терміни.

Також ми писали, яких змін з 1 травня потрібно чекати у Харкові.

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