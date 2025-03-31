Тарифы ЖКХ во Львове с 1 апреля 2025 — полный перечень актуальных цен

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

С наступлением апреля жители Львова не почувствуют изменений в стоимости основных коммунальных услуг. Тарифы на воду, газ, отопление и электроэнергию остаются на уровне, установленном еще в начале марта.

Новини.LIVE расскажет подробно, сколько именно придется платить львовянам за воду, газ, отопление и электроэнергию в апреле 2025 года.

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Тарифы на воду и водоотвод во Львове с 1 апреля

Согласно постановлению НКРЭКУ, для КП "Львовводоканал" действуют тарифы, утвержденные еще в феврале 2022 года. Следовательно, для жителей Львова цены остаются неизменными:

централизованное холодное водоснабжение стоит 16,032 грн за кубометр,

централизованное водоотведение — 8,484 грн за кубометр.

В сумме тариф на холодную воду для бытовых потребителей составляет 24,516 грн за кубометр. Для юридических лиц и предприятий цена значительно выше — до 39 грн за воду и 18,792 грн за канализацию.

Сколько стоит горячая вода во Львове

Цена горячей воды во Львове зависит от поставщика услуг и наличия сушилки в доме. По состоянию на 1 апреля 2025 года стоимость варьируется от 80,62 грн до 93,22 грн за кубометр. Как и раньше, для большинства потребителей этот показатель остается на уровне мартовского.

Тариф на газ для львовян с 1 апреля

Жители Львова продолжают платить за газ по фиксированному тарифу, который зависит от поставщика:

от 7,96 до 7,99 грн за кубометр для тех, кто имеет счетчики;

от 26,11 до 26,21 грн за одного человека в месяц - для квартир с централизованным горячим водоснабжением без счетчика;

от 42,90 до 43,07 грн — для домов без горячей воды;

от 83,50 до 83,82 грн — для квартир с газовой плитой и колонкой.

Важно отметить, что стоимость газа остается стабильной в апреле и не предусматривает пересмотра в ближайшее время.

Тарифы на отопление во Львове с 1 апреля

Несмотря на то, что отопительный сезон подходит к завершению, жители еще могут получать счета за отопление в первой половине апреля, в зависимости от температуры воздуха.

Напомним, что во Львове действует тариф:

39,38 грн за квадратный метр жилой площади,

или 1539,5 грн за 1 Гкал тепловой энергии.

Эти тарифы остаются в силе согласно решению местных властей и не меняются в апреле.

Электроэнергия — тариф для Львова на 1 апреля

Национальный тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за 1 кВт∙ч. Для домохозяйств, которые не подключены к газоснабжению, в отопительный сезон действует дифференцированный подход:

до 2000 кВт∙ч в месяц — 2,64 грн/кВт∙ч,

более 2000 кВт∙ч — 4,32 грн/кВт∙ч.

Стоит добавить, что с 1 апреля потребители, которые имеют трехзонные счетчики, будут платить больше:

в пиковые часы (с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) они будут платить по 6,48 грн/кВт-ч;

в полупиковые часы — по 4,34 грн/кВт-ч;

ночью (с 23:00 до 07:00) — 1,728 грн/кВт-ч.

Напомним, в Кабинете Министров утвердили постановление о повышении тарифов на электроэнергию с 1 апреля для некоторых потребителей.

А председатель Союза потребителей коммунальных услуг предположил, как именно изменятся тарифы на газоснабжение в Украине после окончания отопительного сезона.