Тарифи ЖКГ у Львові з 1 квітня 2025 — повний перелік актуальних цін

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Із настанням квітня мешканці Львова не відчують змін у вартості основних комунальних послуг. Тарифи на воду, газ, опалення та електроенергію залишаються на рівні, встановленому ще на початку березня.

Новини.LIVE розповість детально, скільки саме доведеться платити львів’янам за воду, газ, опалення й електроенергію у квітні 2025 року.

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Тарифи на воду та водовідведення у Львові з 1 квітня

Згідно з постановою НКРЕКП, для КП "Львівводоканал" діють тарифи, затверджені ще у лютому 2022 року. Відтак, для мешканців Львова ціни залишаються незмінними:

централізоване холодне водопостачання коштує 16,032 грн за кубометр,

централізоване водовідведення — 8,484 грн за кубометр.

У сумі тариф на холодну воду для побутових споживачів становить 24,516 грн за кубометр. Для юридичних осіб і підприємств ціна значно вища — до 39 грн за воду та 18,792 грн за каналізацію.

Скільки коштує гаряча вода у Львові

Ціна гарячої води у Львові залежить від постачальника послуг і наявності сушарки в будинку. Станом на 1 квітня 2025 року вартість варіюється від 80,62 грн до 93,22 грн за кубометр. Як і раніше, для більшості споживачів цей показник залишається на рівні березневого.

Тариф на газ для львів’ян з 1 квітня

Мешканці Львова продовжують платити за газ за фіксованим тарифом, який залежить від постачальника:

від 7,96 до 7,99 грн за кубометр для тих, хто має лічильники;

від 26,11 до 26,21 грн за одну особу в місяць — для квартир із централізованим гарячим водопостачанням без лічильника;

від 42,90 до 43,07 грн — для осель без гарячої води;

від 83,50 до 83,82 грн — для квартир із газовою плитою та колонкою.

Важливо наголосити, що вартість газу залишається стабільною у квітні й не передбачає перегляду найближчим часом.

Тарифи на опалення у Львові з 1 квітня

Попри те, що опалювальний сезон підходить до завершення, мешканці ще можуть отримувати рахунки за опалення у першій половині квітня, залежно від температури повітря.

Нагадаємо, що у Львові діє тариф:

39,38 грн за квадратний метр житлової площі,

або 1539,5 грн за 1 Гкал теплової енергії.

Ці тарифи залишаються чинними згідно з рішенням місцевої влади та не змінюються у квітні.

Електроенергія — тариф для Львова на 1 квітня

Національний тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн за 1 кВт∙год. Для домогосподарств, які не підключені до газопостачання, в опалювальний сезон діє диференційований підхід:

до 2000 кВт∙год на місяць — 2,64 грн/кВт∙год,

понад 2000 кВт∙год — 4,32 грн/кВт∙год.

Варто додати, що з 1 квітня споживачі, які мають трьохзонні лічильники, платитимуть більше:

у пікові години (з 08:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00) вони платитимуть по 6,48 грн/кВт-год;

у напівпікові години — по 4,34 грн/кВт-год;

вночі (з 23:00 до 07:00) — 1,728 грн/кВт-год.

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів затвердили постанову щодо підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня для деяеих споживачів.

А голова Спілки споживачів комунальних послуг припустив, як саме зміняться тарифи на газопостачання в Україні після закінчення опалювального сезону.