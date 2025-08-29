Видео
Тарифы на коммунальные услуги во Львове — цены с 1 сентября

Тарифы на коммунальные услуги во Львове — цены с 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 12:02
Цены на коммунальные услуги и проезд во Львове с 1 сентября
Платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во Львове с 1 сентября будут действовать те же тарифы на коммунальные услуги, которые были установлены ранее. Стоимость остается неизменной в соответствии с решениями Национальной комиссии, регулирующей энергетику и сферу коммунальных услуг.

Сколько во Львове будут стоить коммунальные услуги с 1 сентября, а также проезд в общественном транспорте — читайте на Новини.LIVE

Читайте также:

Цена на электроснабжение во Львове с 1 сентября

Электроэнергия для бытовых потребителей в дальнейшем будет стоить 4,32 грн за кВт/ч. Для тех, кто имеет двухзонные счетчики, в ночное время с 23:00 до 07:00 будет сохраняться сниженный тариф — 2,16 грн за кВт/ч. Цены на свет будут оставаться фиксированными как минимум до конца октября 2025 года.

Стоимость кубометра газа во Львове с 1 сентября

Газ для клиентов "Нафтогаза" и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн за кубометр, и этот тариф будет актуальным как минимум до апреля 2026 года.

В то же время другие компании предлагают различные условия, которые колеблются от 7,79 до 9,99 грн за м³. В частности, "Львовэнергосбыт" установил стоимость на уровне 8,20 грн за м³.

Стоимость водоснабжения и водоотведения во Львове с 1 сентября

Тарифы на воду также не меняются. Абонплата за централизованное водоснабжение для тех, кто не имеет счетчика, составит 20,69 грн в месяц, а для потребителей с приборами учета - 32,83 грн.

Стоимость абонплаты за водоотведение сохранится на уровне 20,69 грн в месяц.

Сколько стоит проезд во Львове с 1 сентября

Без изменений остается и стоимость проезда в общественном транспорте Львова. Поездка для студентов с "ЛеоКарт" стоит 8,5 грн, при оплате общей картой или через приложение LeoCard - 17 грн, банковской картой - 20 грн, а наличными - 25 грн.

Перевозка багажа при безналичной оплате составляет 17 грн, а при оплате наличными - 25 грн. Штраф за безбилетный проезд фиксируется на уровне 400 грн. Месячный абонемент на все виды транспорта и в дальнейшем стоит 900 грн.

Напомним, некоторые тарифы могут измениться в Украине уже этой осенью - эксперты объяснили, почему цены вырастут.

А также читайте, в каких областях стоимость электроснабжения вырастет для предпринимателей.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Львов газоснабжение электроснабжение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
