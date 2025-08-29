Відео
Головна Львів Тарифи на комунальні послуги у Львові — що зміниться з 1 вересня

Тарифи на комунальні послуги у Львові — що зміниться з 1 вересня

Дата публікації: 29 серпня 2025 12:02
Ціни на комунальні послуги та проїзд у Львові з 1 вересня
Платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Львові з 1 вересня діятимуть ті ж тарифи на комунальні послуги, які були встановлені раніше. Вартість залишається незмінною відповідно до рішень Національної комісії, що регулює енергетику та сферу комунальних послуг.

Скільки у Львові коштуватимуть комунальні послуги з 1 вересня, а також проїзд у громадському транспорті — читайте на Новини.LIVE

Читайте також:

Ціна на електропостачання у Львові з 1 вересня

Електроенергія для побутових споживачів надалі коштуватиме 4,32 грн за кВт/год. Для тих, хто має двозонні лічильники, у нічний час із 23:00 до 07:00 зберігатиметься знижений тариф — 2,16 грн за кВт/год. Ціни на світло залишатимуться фіксованими щонайменше до кінця жовтня 2025 року.

Вартість кубометра газу у Львові з 1 вересня

Газ для клієнтів "Нафтогазу" й надалі коштуватиме 7,96 грн за кубометр, і цей тариф буде актуальним щонайменше до квітня 2026 року.

Водночас інші компанії пропонують різні умови, які коливаються від 7,79 до 9,99 грн за м³. Зокрема, "Львівенергозбут" встановив вартість на рівні 8,20 грн за м³.

Вартість водопостачання та водовідведення у Львові з 1 вересня

Тарифи на воду також не змінюються. Абонплата за централізоване водопостачання для тих, хто не має лічильника, становитиме 20,69 грн на місяць, а для споживачів з приладами обліку — 32,83 грн.

Вартість абонплати за водовідведення збережеться на рівні 20,69 грн на місяць.

Скільки коштує проїзд у Львові з 1 вересня

Без змін залишається й вартість проїзду у громадському транспорті Львова. Поїздка для студентів із "ЛеоКарт" коштує 8,5 грн, при оплаті загальною карткою або через застосунок LeoCard — 17 грн, банківською карткою — 20 грн, а готівкою — 25 грн.

Перевезення багажу при безготівковій оплаті становить 17 грн, а при оплаті готівкою — 25 грн. Штраф за безквитковий проїзд фіксується на рівні 400 грн. Місячний абонемент на всі види транспорту й надалі коштує 900 грн.

Нагадаємо, деякі тарифи можуть змінитися в Україні вже цієї осені — експерти пояснили, чому ціни зростуть.

А також читайте, в яких областях вартість електропостачання зросте для підприємців.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
