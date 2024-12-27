Тарифы на проезд во Львове с 1 января — какие цены

Трамвай во Львове. Фото: Дивись.Інфо

С 1 января во Львове останутся те же условия и тарифы на оплату проезда в общественном транспорте, которые были установлены с 1 сентября. Для пассажиров, покупающих бумажные билеты у водителей за наличные, стоимость одной поездки составит 25 гривен. В то же время для большинства пассажиров, оплачивающих безналичный проезд, тарифы останутся неизменными.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Тарифы на проезд во Львове с 1 января

При безналичной оплате общей Леокарт стоимость проезда составляет 13 грн, со студенческой ЛеоКарт — 6,5 грн, а при расчете банковской картой или NFC-устройствами — 15 грн. Кроме того, внедрение безвозмездных пересадок позволяет еще больше сэкономить, поскольку пассажиры, совершающие несколько поездок в течение 40 минут, оплачивают их как одну.

В департаменте городской мобильности ЛГС отмечают, что электронный билет помогает уменьшить использование наличных денег, а также способствует детенизации сферы перевозок.

В настоящее время идет работа над запуском нового функционала е-билета. В ближайших планах – использование месячных абонементов и мобильного приложения ЛеоКарт. Разработка приложения финализируется компанией SoftServe, и уже началось его тестирование. Однако полноценный запуск приложения возможен только после внедрения абонементов.

Несмотря на то, что законодательная база для регулирования оплаты транспортной работы еще не создана, Львов работает над расчетами стоимости транспортных услуг вместе с перевозчиками и экономистами. Город ожидает изменений в законодательстве, чтобы расширить функционал абонементов и полностью внедрить новую систему оплаты.

Напомним, уже известно, сколько харьковчане будут платить за проезд в общественном транспорте с 1 января 2025 года.

А в Одессе с 1 января 2025 будет действовать новый тариф на парковку авто.