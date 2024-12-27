Тарифи на проїзд у Львові з 1 січня — які ціни

Трамвай у Львові. Фото: Дивись.Інфо

З 1 січня у Львові залишаться ті ж умови та тарифи на оплату проїзду в міському громадському транспорті, що були встановлені з 1 вересня. Для пасажирів, які купують паперові квитки у водіїв за готівку, вартість однієї поїздки становитиме 25 гривень. Водночас для більшості пасажирів, які оплачують проїзд безготівково, тарифи залишаться незмінними.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Тарифи на проїзд у Львові з 1 січня

Під час безготівкової оплати загальною ЛеоКарт вартість проїзду становить 13 грн, зі студентською ЛеоКарт — 6,5 грн, а при розрахунку банківською картою або NFC-пристроями — 15 грн. Крім того, впровадження безоплатних пересадок дає можливість ще більше зекономити, оскільки пасажири, які здійснюють кілька поїздок протягом 40 хвилин, оплачують їх як одну.

У департаменті міської мобільності ЛМР зазначають, що електронний квиток допомагає зменшити використання готівки, а також сприяє детінізації сфери перевезень.

Наразі триває робота над запуском нового функціоналу е-квитка. У найближчих планах — впровадження місячних абонементів та мобільного застосунку ЛеоКарт. Розробка додатку фіналізується компанією SoftServe, і вже розпочалося його тестування. Однак повноцінний запуск застосунку можливий лише після впровадження абонементів.

Попри те, що законодавча база для регулювання оплати транспортної роботи ще не створена, Львів уже працює над розрахунками вартості транспортних послуг разом із перевізниками та економістами. Місто очікує на зміни в законодавстві, щоб розширити функціонал абонементів і повністю впровадити нову систему оплати.

Нагадаємо, уже відомо, скільки харків'яни платитимуть за проїзд у громадському транспорті з 1 січня 2025.

А в Одесі з 1 січня 2025 року діятиме новий тариф на паркування авто.