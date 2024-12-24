Тарифы на коммуналку во Львове с 1 января 2025 года — что изменится

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Тарифы на свет, газ, горячую воду и отопление не будут менять во Львове с 1 января. Однако в течение ближайших лет цена на электроэнергию может вырасти до девяти гривен.

Новини.LIVE рассказывают о тарифах на коммунальные услуги во Львове в 2025 году.

Читайте также:

Тариф на отопление

Известно, что цена на отопление для жителей Львова останется на уровне показателей прошлого года. Это следствие действия моратория на повышение тарифов.

Тариф на отопление — 1 654,41 грн/Гкал.

Цены на электроэнергию

До конца апреля львовяне будут платить за свет 4,32 грн/кВт-час.

В то же время потребители, которые используют электроотопительные установки, будут платить за электроэнергию по льготному тарифу 2,64 грн/кВт, если их потребление не превышает 2 000 кВт-ч в месяц.

Однако глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Украине ожидается подорожание электрической энергии — до минимум 6,32 грн/кВт-ч. Тариф могут быть пересмотрены с 1 июня следующего года.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 грн или 6,64 грн", — отметил он.

Тарифы на газ и воду

В январе цена газа для бытовых потребителей, которые обслуживаются Нафтогазом, останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

Цены у других поставщиков будут колебаться от 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

Кроме того, тариф на холодную воду также не планируют повышать.

Напомним, в 2025 году часть пенсионеров сможет сохранить право на полное или частичное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Также сейчас большинство потребителей платят за электроэнергию по тарифу 4,32 грн/кВт-ч, но для некоторых категорий граждан расходы значительно меньше.