Тарифи на комуналку у Львові з 1 січня 2025 року — що зміниться

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Тарифи на світло, газ, гарячу воду та опалення не будуть змінювати у Львові з 1 січня. Однак протягом найближчих років ціна на електроенергію може зрости до дев'яти гривень.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на комунальні послуги у Львові в 2025 році.

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Тариф на опалення

Відомо, що ціна на опалення для мешканців Львова залишиться на рівні тогорічних показників. Це є наслідком дії мораторію на підвищення тарифів.

Тариф на опалення — 1 654,41 грн/Гкал.

Ціни на електроенергію

До кінця квітня львів'яни платитимуть за світло 4,32 грн/кВт-год.

Водночас споживачі, які використовують електроопалювальні установки, платитимуть за електроенергію за пільговим тарифом 2,64 грн/кВт, якщо їхнє споживання не перевищує 2 000 кВт-год на місяць.

Однак голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в Україні очікується подорожчання електричної енергії — до щонайменше 6,32 грн/кВт-год. Тариф можуть переглянути з 1 червня наступного року.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн", — зазначив він.

Тарифи на газ та воду

У січні ціна газу для побутових споживачів, які обслуговуються Нафтогазом, залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Ціни у інших постачальників коливатимуться від 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

Крім того, тариф на холодну воду також не планують підвищувати.

Нагадаємо, у 2025 році частина пенсіонерів зможе зберегти право на повне або часткове звільнення від оплати житлово-комунальних послуг.

Також зараз більшість споживачів сплачують за електроенергію за тарифом 4,32 грн/кВт-год, але для деяких категорій громадян витрати значно менші.