На Львовщине пограничники разоблачили контрабанду техники Apple

Разоблачение контрабанды. Фото: 7 пограничный Карпатский отряд/Facebook

Во Львовской области пограничники разоблачили контрабанду. Речь идет о технике Apple на 35 миллионов гривен, которая была спрятана в днище автомобиля.

Об этом информирует пресс-служба Седьмого пограничного Карпатского отряда в Facebook в субботу, 17 января.

Реклама

Читайте также:

На Львовщине разоблачили контрабанду техники Apple

Итак, в пункте пропуска Нижанковичи пограничники обнаружили масштабную попытку незаконного перемещения техники на сумму более 35 миллионов гривен.

В ночь на 17 января во время осмотра микроавтобуса Renault военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда совместно с работниками таможни обнаружили более 820 единиц техники компании Apple.

Разоблачение контрабанды Apple. Фото: 7 пограничный Карпатский отряд/Facebook

За рулем транспортного средства находился 37-летний житель Львовской области. Во избежание подозрений мужчина подобрал в Польше нескольких пассажиров. Автомобиль направлялся на въезд в Украину.

Пограничники достают технику Apple из днища автомобиля: 7 пограничный Карпатский отряд/Facebook

Во время углубленного осмотра пограничникам пришлось демонтировать конструктивные элементы транспортного средства. В специально оборудованном тайнике в днище микроавтобуса были обнаружены мобильные телефоны iPhone 15, 16 и 17 различных модификаций, смарт-часы и наушники Apple. Всего из тайника достали 829 единиц техники.

Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 35 миллионов гривен.

Разоблачение контрабанды техники. Фото: 7 пограничный Карпатский отряд/Facebook

По факту правонарушения направлено сообщение в ТУ БЭБ во Львовской области для дальнейших правовых действий.

Напомним, что недавно пограничники разоблачили контрабанду драгоценных металлов.

Ранее мы информировали, что молдавские пограничники разоблачили незаконную перевозку оборудования для изготовления монет и сотни памятных евромонет.