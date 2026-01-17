Відео
Головна Львів Техніки Apple на 35 млн — прикордонники викрили контрабанду

Техніки Apple на 35 млн — прикордонники викрили контрабанду

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 11:07
На Львівщині прикордонники викрили контрабанду техніки Apple
Викриття контрабанди. Фото: 7 прикордонний Карпатський загін/Facebook

У Львівській області прикордонники викрили контрабанду. Мовиться про техніку Apple на 35 мільйонів гривень, що була схована в днищі автомобіля.

Про це інформує пресслужба Сьомого прикордонного Карпатського загону у Facebook у суботу, 17 січня.

На Львівщині викрили контрабанду техніки Apple

Отже, у пункті пропуску Нижанковичі прикордонники виявили масштабну спробу незаконного переміщення техніки на суму понад 35 мільйонів гривень.

У ніч на 17 січня під час огляду мікроавтобуса Renault військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці виявили понад 820 одиниць техніки компанії Apple.

Контрабанда Apple
Викриття контрабанди Apple. Фото: 7 прикордонний Карпатський загін/Facebook

За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Львівської області. З метою уникнення підозр чоловік підібрав у Польщі кількох пасажирів. Автівка прямувала на в’їзд в Україну.

Контрабанда Apple
Прикордонники дістають техніку Apple із днища автомобіля. Фото: 7 прикордонний Карпатський загін/Facebook

Під час поглибленого огляду прикордонникам довелося демонтувати конструктивні елементи транспортного засобу. У спеціально облаштованому тайнику в днищі мікроавтобуса було виявлено мобільні телефони iPhone 15, 16 та 17 різних модифікацій, смартгодинники та навушники Apple. Загалом із тайника дістали 829 одиниць техніки.

Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 35 мільйонів гривень.

Контрабанда Apple
Викриття контрабанди техніки. Фото: 7 прикордонний Карпатський загін/Facebook

За фактом правопорушення направлено повідомлення до ТУ БЕБ у Львівській області для подальших правових дій.

Нагадаємо, що нещодавно прикордонники викрили контрабанду дорогоцінних металів.

Раніше ми інформували, що молдавські прикордонники викрили незаконне перевезення обладнання для виготовлення монет та сотні пам’ятних євромонет.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
