На Львівщині прикордонники викрили контрабанду техніки Apple

Техніки Apple на 35 млн — прикордонники викрили контрабанду
У Львівській області прикордонники викрили контрабанду. Мовиться про техніку Apple на 35 мільйонів гривень, що була схована в днищі автомобіля.
Про це інформує пресслужба Сьомого прикордонного Карпатського загону у Facebook у суботу, 17 січня.
На Львівщині викрили контрабанду техніки Apple
Отже, у пункті пропуску Нижанковичі прикордонники виявили масштабну спробу незаконного переміщення техніки на суму понад 35 мільйонів гривень.
У ніч на 17 січня під час огляду мікроавтобуса Renault військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці виявили понад 820 одиниць техніки компанії Apple.
За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Львівської області. З метою уникнення підозр чоловік підібрав у Польщі кількох пасажирів. Автівка прямувала на в’їзд в Україну.
Під час поглибленого огляду прикордонникам довелося демонтувати конструктивні елементи транспортного засобу. У спеціально облаштованому тайнику в днищі мікроавтобуса було виявлено мобільні телефони iPhone 15, 16 та 17 різних модифікацій, смартгодинники та навушники Apple. Загалом із тайника дістали 829 одиниць техніки.
Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 35 мільйонів гривень.
За фактом правопорушення направлено повідомлення до ТУ БЕБ у Львівській області для подальших правових дій.
