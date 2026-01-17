На Львівщині прикордонники викрили контрабанду техніки Apple

Викриття контрабанди. Фото: 7 прикордонний Карпатський загін/Facebook

У Львівській області прикордонники викрили контрабанду. Мовиться про техніку Apple на 35 мільйонів гривень, що була схована в днищі автомобіля.

Про це інформує пресслужба Сьомого прикордонного Карпатського загону у Facebook у суботу, 17 січня.

Отже, у пункті пропуску Нижанковичі прикордонники виявили масштабну спробу незаконного переміщення техніки на суму понад 35 мільйонів гривень.

У ніч на 17 січня під час огляду мікроавтобуса Renault військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці виявили понад 820 одиниць техніки компанії Apple.

Викриття контрабанди Apple. Фото: 7 прикордонний Карпатський загін/Facebook

За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Львівської області. З метою уникнення підозр чоловік підібрав у Польщі кількох пасажирів. Автівка прямувала на в’їзд в Україну.

Прикордонники дістають техніку Apple із днища автомобіля. Фото: 7 прикордонний Карпатський загін/Facebook

Під час поглибленого огляду прикордонникам довелося демонтувати конструктивні елементи транспортного засобу. У спеціально облаштованому тайнику в днищі мікроавтобуса було виявлено мобільні телефони iPhone 15, 16 та 17 різних модифікацій, смартгодинники та навушники Apple. Загалом із тайника дістали 829 одиниць техніки.

Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 35 мільйонів гривень.

Викриття контрабанди техніки. Фото: 7 прикордонний Карпатський загін/Facebook

За фактом правопорушення направлено повідомлення до ТУ БЕБ у Львівській області для подальших правових дій.

