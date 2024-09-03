Telegram на грани блокировки в Украине — каким приложением будут пользоваться львовяне сегодня

Площадь перед оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE

В Украине активно обсуждают возможность запрета мессенджера Telegram. Некоторые государственные структуры утверждают, что Telegram может использоваться для координации действий, угрожающих национальной безопасности. Кроме того, платформа не всегда сотрудничает с правоохранительными органами по расследованию преступлений, таких как мошенничество или терроризм.

Новини.LIVE спросили у львовян, где они будут читать новости при блокировании Telegram.

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Большинство ответили Новини.LIVE, что будут брать информацию с официальных новостных сайтов. Некоторые все же предпочтут соцсети, в частности Viber, WhatsApp или Instagram.

"Я доверяю WhatsApp. А Telegram, мне кажется, хотят закрыть из-за свободы слова", — говорит парень.

"Я буду пользоваться Viber или Instagram, потому что такие приложения у меня установлены в телефоне", — отмечает женщина.

"Скорее всего буду читать новости на официальных источниках, на проверенных сайтах. Я думаю, Telegram хотят закрыть из-за Павла Дурова, который из России, и говорят, что он может передавать информацию и данные в Россию", — отмечает парень.

"Я буду искать новости на сайтах и на официальных источниках. А такие приложения, как WhatsApp или Facebook, я не очень люблю. Для меня Instagram или TikTok — это больше приложения для развлекательного контента, не для просмотра новостей", — добавляет девушка.

Напомним, мы раньше писали, почему военные хотят запрета Telegram.

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