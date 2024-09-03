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Telegram під загрозою блокування — яким месенджером користуватимуться у Львові

3 вересня 2024 05:13
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Telegram на межі заблокування в Україні — яким додатком будуть користуватись львів'яни сьогодні
Площа перед оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

В Україні активно обговорюють можливість заборони месенджера Telegram. Деякі державні структури стверджують, що Telegram може використовуватися для координації дій, які загрожують національній безпеці. Крім того, платформа не завжди співпрацює з правоохоронними органами для розслідування злочинів, таких як шахрайство чи тероризм.

Новини.LIVE запитали у львів'ян, де вони читатимуть новини у разі блокування Telegram. 

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Більшість відповіли Новини.LIVE, що братимуть інформацію з офіційних новинних сайтів. Дехто все ж наддасть перевагу соцмережам, зокрема Viber, WhatsApp або Instagram.

"Я довіряю WhatsApp. А Telegram, як на мене, хочуть закрити через свободу слова", — каже хлопець.

"Я буду користуватись Viber або Instagram, тому що такі додатки в мене встановлені в телефоні", — зазначає жінка.

"Швидше за все читатиму новини на офіційних джерелах, на перевірених сайтах. Я думаю, Telegram хочуть закрити через Павла Дурова, який з Росії, і кажуть що він може передавати інформацію та дані в Росію", — наголошує хлопець.

"Я шукатиму новини на сайтах та на офіційних джерелах. А такі додатки, як WhatsApp чи Facebook, я не дуже люблю. Для мене Instagram чи TikTok — це більше додатки для розважального контенту, а не для перегляду новин", — додає дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, чому військові хочуть заборони Telegram.

Ми також писали, яку альтернативу Telegram мають одесити.

Верховна Рада українці Facebook Львів Instagram TikTok Україна WhatsApp Telegram шахрайство Viber військові народні депутати люди Росія Павло Дуров

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