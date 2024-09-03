Telegram на межі заблокування в Україні — яким додатком будуть користуватись львів'яни сьогодні

Telegram під загрозою блокування — яким месенджером користуватимуться у Львові
В Україні активно обговорюють можливість заборони месенджера Telegram. Деякі державні структури стверджують, що Telegram може використовуватися для координації дій, які загрожують національній безпеці. Крім того, платформа не завжди співпрацює з правоохоронними органами для розслідування злочинів, таких як шахрайство чи тероризм.
Новини.LIVE запитали у львів'ян, де вони читатимуть новини у разі блокування Telegram.
Блокування Telegram в Україні
Більшість відповіли Новини.LIVE, що братимуть інформацію з офіційних новинних сайтів. Дехто все ж наддасть перевагу соцмережам, зокрема Viber, WhatsApp або Instagram.
"Я довіряю WhatsApp. А Telegram, як на мене, хочуть закрити через свободу слова", — каже хлопець.
"Я буду користуватись Viber або Instagram, тому що такі додатки в мене встановлені в телефоні", — зазначає жінка.
"Швидше за все читатиму новини на офіційних джерелах, на перевірених сайтах. Я думаю, Telegram хочуть закрити через Павла Дурова, який з Росії, і кажуть що він може передавати інформацію та дані в Росію", — наголошує хлопець.
"Я шукатиму новини на сайтах та на офіційних джерелах. А такі додатки, як WhatsApp чи Facebook, я не дуже люблю. Для мене Instagram чи TikTok — це більше додатки для розважального контенту, а не для перегляду новин", — додає дівчина.
Нагадаємо, ми раніше писали, чому військові хочуть заборони Telegram.
Ми також писали, яку альтернативу Telegram мають одесити.
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