Погода во Львове 5 июля — подробный прогноз от синоптиков

Туман на дороге. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области в субботу, 5 июля, будет комфортной и без осадков. Однако утром на дорогах возможен туман.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 5 июля

Синоптики рассказали, что во Львовской области завтра будет переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Также в течение дня будет преобладать юго-восточный ветер, 3-8 м/с.

Температура воздуха в:

в области ночью +6...+11 °C, днем поднимется до +22...+27 °C;

во Львове в ночное время ожидается +8...+10 °C, а днем +24...+26 °C.

Скриншот сообщения регионального центра

Напомним, синоптики предупреждали, что 5 июля почти по всей Украине объявлен І уровень опасности. В некоторых областях ожидаются сильные грозы и ветры.

Также мы сообщали, какая погода завтра будет в Харькове. Местным жителям стоит готовиться к непогоде.