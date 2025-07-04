Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Температура аномально опуститься — погода у Львові на завтра

Температура аномально опуститься — погода у Львові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 22:41
Погода у Львові 5 липня — детальний прогноз від синоптиків
Туман на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області у суботу, 5 липня, буде комфортною та без опадів. Однак вранці на дорогах можливий туман.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології

Реклама
Читайте також:

Погода у Львові 5 липня

Синоптики розповіли, що у Львівській області завтра буде мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Також упродовж дня переважатиме південно-східний вітер, 3-8 м/с.

Температура повітря в:

  • в області вночі +6...+11 °C, вдень підвищиться до +22...+27 °C;
  • у Львові у нічну пору очікується +8...+10 °C, а вдень +24...+26 °C.
Погода у Львові 5 липня
Скриншот допису регіонального центру

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 5 липня майже по всій Україні оголошено І рівень небезпечності. У деяких областях очікуються сильні грози та вітри. 

Також ми повідомляли, яка погода завтра буде у Харкові. Місцевим жителям варто готуватися до негоди. 

Львів Львівська область прогноз погоди температура повітря туман
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації