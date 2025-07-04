Погода у Львові 5 липня — детальний прогноз від синоптиків

Туман на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області у суботу, 5 липня, буде комфортною та без опадів. Однак вранці на дорогах можливий туман.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові 5 липня

Синоптики розповіли, що у Львівській області завтра буде мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Також упродовж дня переважатиме південно-східний вітер, 3-8 м/с.

Температура повітря в:

в області вночі +6...+11 °C, вдень підвищиться до +22...+27 °C;

у Львові у нічну пору очікується +8...+10 °C, а вдень +24...+26 °C.

Скриншот допису регіонального центру

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 5 липня майже по всій Україні оголошено І рівень небезпечності. У деяких областях очікуються сильні грози та вітри.

Також ми повідомляли, яка погода завтра буде у Харкові. Місцевим жителям варто готуватися до негоди.