Погода во Львове 3 ноября — город накроет дождь

Во Львове и Львовской области 3 ноября ожидается дождь, а местами грозы. Несмотря на это будет ветер, но температура воздуха поднимется до +20 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода во Львове 3 ноября

Синоптики рассказали, что ночью 3 ноября погоду во Львове и области будет определять поле повышенного атмосферного давления. А днем — влияние и прохождение атмосферных фронтов с юго-запада.

Так, завтра ожидается переменная облачность с дождями, а иногда грозами во второй половине дня. Ночью и утром будет слабый туман, а в течение дня львовян накроет южный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +6...+11 °C, а днем +15...+20 °C;

во Львове ночью столбики термометров будут показывать +7...+9 °C, а днем поднимется до +17...+19 °C.

