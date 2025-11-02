Видео
Видео

Температура поднимется, но есть нюанс — погода во Львове завтра

Температура поднимется, но есть нюанс — погода во Львове завтра

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 17:46
обновлено: 17:46
Погода во Львове 3 ноября — город накроет дождь
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и Львовской области 3 ноября ожидается дождь, а местами грозы. Несмотря на это будет ветер, но температура воздуха поднимется до +20 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове 3 ноября

Синоптики рассказали, что ночью 3 ноября погоду во Львове и области будет определять поле повышенного атмосферного давления. А днем — влияние и прохождение атмосферных фронтов с юго-запада.

Так, завтра ожидается переменная облачность с дождями, а иногда грозами во второй половине дня. Ночью и утром будет слабый туман, а в течение дня львовян накроет южный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +6...+11 °C, а днем +15...+20 °C;
  • во Львове ночью столбики термометров будут показывать +7...+9 °C, а днем поднимется до +17...+19 °C.
Погода у Львові на 3 листопада
Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Напомним, в Киеве 3 ноября ожидается сильный ветер. Температура воздуха будет комфортной, осадков не предвидится.

В то же время в Одессе объявили штормовое предупреждение завтра. Город накроет юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
