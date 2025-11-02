Погода у Львові 3 листопада — місто накриє дощ

Температура підніметься, але є нюанс — погода у Львові завтра
У Львові та Львівській області 3 листопада очікується дощ, а місцями грози. Попри це буде вітер, але температура повітря підніметься до +20 °C.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Львові 3 листопада
Синоптики розповіли, що вночі 3 листопада погоду у Львові та області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. А вдень — вплив та проходження атмосферних фронтів з південного заходу.
Так, завтра очікується мінлива хмарність з дощами, а подекуди грозами у другій половині дня. Вночі та вранці буде слабкий туман, а упродовж дня львів'ян накриє південний вітер з поривами 7-12 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +6...+ 11 °C, а вдень +15...+20 °C;
- у Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть +7...+9 °C, а вдень підніметься до +17...+19 °C.
Нагадаємо, у Києві 3 листопада очікується сильний вітер. Температура повітря буде комфортною, опадів не передбачається.
Водночас в Одесі оголосили штормове попередження завтра. Місто накриє південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.
