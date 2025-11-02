Погода у Львові 3 листопада — місто накриє дощ

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові та Львівській області 3 листопада очікується дощ, а місцями грози. Попри це буде вітер, але температура повітря підніметься до +20 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Реклама

Читайте також:

Погода у Львові 3 листопада

Синоптики розповіли, що вночі 3 листопада погоду у Львові та області визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. А вдень — вплив та проходження атмосферних фронтів з південного заходу.

Так, завтра очікується мінлива хмарність з дощами, а подекуди грозами у другій половині дня. Вночі та вранці буде слабкий туман, а упродовж дня львів'ян накриє південний вітер з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +6...+ 11 °C, а вдень +15...+20 °C;

у Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть +7...+9 °C, а вдень підніметься до +17...+19 °C.

Скриншот допису Львівського регіонального центру з гідрометеорології

Нагадаємо, у Києві 3 листопада очікується сильний вітер. Температура повітря буде комфортною, опадів не передбачається.

Водночас в Одесі оголосили штормове попередження завтра. Місто накриє південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.