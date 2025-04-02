Прогноз погоды во Львове на завтра 3 апреля

Температура упадет ниже нуля — прогноз погоды во Львове на завтра
Погода во Львове и области завтра, 3 апреля, ожидается облачной с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, а также похолодание до -2 °С.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области на 3 апреля
Синоптики отмечают, что погоду завтра будет определять юго-восточная периферия антициклона над Данией.
Небольшой дождь возможен лишь по югу Львовской области, однако существенных осадков не предвидится. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололеда.
Кроме того, людей предупреждают о слабом тумане. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью -2...+3 °С, днем +11...+16 °С;
- во Львове ночью 0...+2 °С, днем +13...+15 °С.
Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что дожди завтра ожидаются в нескольких областях.
А на выходных в Украину придет мощное похолодание. Синоптики предупреждают о снеге и сильном ветре.
Читайте Новини.LIVE!