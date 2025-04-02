Прогноз погоды во Львове на завтра 3 апреля

Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 3 апреля, ожидается облачной с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, а также похолодание до -2 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области на 3 апреля

Синоптики отмечают, что погоду завтра будет определять юго-восточная периферия антициклона над Данией.

Небольшой дождь возможен лишь по югу Львовской области, однако существенных осадков не предвидится. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололеда.

Прогноз погоды в Украине на 3 апреля. Фото: Meteopost

Кроме того, людей предупреждают о слабом тумане. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью -2...+3 °С, днем +11...+16 °С;

во Львове ночью 0...+2 °С, днем +13...+15 °С.

Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что дожди завтра ожидаются в нескольких областях.

А на выходных в Украину придет мощное похолодание. Синоптики предупреждают о снеге и сильном ветре.