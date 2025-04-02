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Температура впаде нижче нуля — прогноз погоди у Львові на завтра

2 квітня 2025 19:39
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра 3 квітня
Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 3 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ, а також похолодання до -2 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Синоптики зазначають, що погоду завтра визначатиме південно-східна периферія антициклону над Данією.

Невеликий дощ можливий лише по півдню Львівської області, однак істотних опадів не передбачається. Вночі та зранку на окремих ділянках доріг можливе утворення ожеледиці.

Погода в Україні 3 квітня
Прогноз погоди в Україні на 3 квітня. Фото: Meteopost

Крім того, людей попереджають про слабкий туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

  • по області вночі -2...+3 °С, вдень +11...+16 °С;
  • у Львові вночі 0...+2 °С, вдень +13...+15 °С.
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Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що дощі завтра очікуються у декількох областях. 

А на вихідних до України прийде потужне похолодання. Синоптики попереджають про сніг та сильний вітер.

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