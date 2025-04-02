Прогноз погоди у Львові на завтра 3 квітня

Температура впаде нижче нуля — прогноз погоди у Львові на завтра
Погода у Львові та області завтра, 3 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ, а також похолодання до -2 °С.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області на 3 квітня
Синоптики зазначають, що погоду завтра визначатиме південно-східна периферія антициклону над Данією.
Невеликий дощ можливий лише по півдню Львівської області, однак істотних опадів не передбачається. Вночі та зранку на окремих ділянках доріг можливе утворення ожеледиці.
Крім того, людей попереджають про слабкий туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі -2...+3 °С, вдень +11...+16 °С;
- у Львові вночі 0...+2 °С, вдень +13...+15 °С.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, що дощі завтра очікуються у декількох областях.
А на вихідних до України прийде потужне похолодання. Синоптики попереджають про сніг та сильний вітер.
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