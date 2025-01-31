Синоптики обещают сегодня 31 января во Львове теплую, но дождливую погоду

Люди гуляют по центру Львова. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове сегодня, 31 января по прогнозам местных метеорологов обещает быть облачной с прояснениями. Днем возможен дождь, но без снега. Водителям надо быть осторожными из-за тумана.

Об этом сообщает Львовский региональный центр гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове 31 января

Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман видимостью 200 - 500 м.

Ветер ночью юго-восточный, 3 - 8 м/с, днем западный, 7 - 12 м/с. Температура ночью от 1°C мороза до 4°C тепла, днем 7 - 12°C тепла.

В самом Львове аналогичная погода. Температура ночью 1 - 3°C тепла, днем 9 - 11°C тепла. Ухудшение видимости в тумане 200 - 500 м.

Предупреждение о тумане во Львовской области. Фото: Львовский региональный центр гидрометеорологии

Температурный рекорд

Накануне Львов установил температурный рекорд, отмечают метеорологи. Температура воздуха достигла 13,3 °C. До этого в это время года максимальная температура в 10,4 °C была зафиксирована в 2002 году.

Ранее мы писали, что по данным сайта Ventusky, в начале февраля ожидаются снегопады на два дня.

А представитель Укргидрометцентра Вера Балабух заявила, что изменение климатических зон в Украине будет иметь последствия для агропромышленности. В частности, возникнут проблемы с выращиванием картофеля, капусты и огурцов.