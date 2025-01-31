Синоптики обіцяють сьогодні 31 січня у Львові теплу, але дощову погоду

Люди гуляють центром Львова. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові сьогодні, 31 січня за прогнозами місцевих метеорологів обіцяє бути хмарною з проясненнями. Вдень можливий дощ, але без снігу. Водіям треба бути обережними через туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр гідрометеорології.

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Погода у Львові 31 січня

У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500 м.

Вітер вночі південно-східний, 3 – 8 м/с, вдень західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 1°C морозу до 4°C тепла, вдень 7 – 12°C тепла.

У самому Львову аналогічна погода. Температура вночі 1 - 3°C тепла, вдень 9 – 11°C тепла. Погіршення видимості в тумані 200 – 500 м.

Попередження про туман у Львівській області. Фото: Львівський регіональний центр гідрометеорології

Температурний рекорд

Напередодні Львів встановив температурний рекорд, зазначають метеорологи. Температура повітря сягнула 13,3 °C. До цього цієї пори року максимальна температура у 10,4 °C була зафіксована у 2002 році.

Раніше ми писали, що за даними сайту Ventusky, на початку лютого очікуються снігопади на два дні.

А представниця Укргідрометцентру Віра Балабух заявила, що зміна кліматичних зон в Україні матиме наслідки для агропромисловості. Зокрема, виникнуть проблеми з вирощенням картоплі, капусти та огірків.