Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 16 апреля 2025 года

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды во Львове и Львовской области на среду, 16 апреля, дали синоптики. Будет облачно и дождливо.

Об этом во вторник, 15 апреля, сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Какая погода будет во Львове и Львовской области 16 апреля

Во Львове и Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с. Температура в области ночью будет держаться в пределах +6...+11 °С, а днем — +20...+25 °С. Во Львове ночью будет +8...+10 °С, а днем — +22...+24 °С.

Во время осадков ожидается ухудшение видимости. Атмосферное давление будет слабо расти, а относительная влажность воздуха уменьшится.

Ранее мы сообщали в Харькове 16 апреля будет тепло. В течение дня воздух может прогреться до +20 °С.

Напомним, 15 апреля погода в Украине была более прохладной. Ночью в некоторых областях даже были заморозки на поверхности почвы.