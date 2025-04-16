Прогноз погоди у Львові та на Львівщині на 16 квітня 2025 року

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди у Львові та Львівській області на середу, 16 квітня, надали синоптики. Буде хмарно й дощитиме.

Про це у вівторок, 15 квітня, повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде у Львові та на Львівщині 16 квітня

У Львові та Львівській області буде хмарно із проясненнями. Уночі невеликий дощ. Удень без опадів. Південний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 м/с. Температура в області вночі триматиметься в межах +6...+11 °С, а вдень — +20...+25 °С. У Львові вночі буде +8...+10 °С, а вдень — +22...+24 °С.

Під час опадів очікується погіршення видимості. Атмосферний тиск слабо зростатиме, а відносна вологість повітря зменшиться.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові 16 квітня буде тепло. Упродовж дня повітря може прогрітися до +20 °С.

Нагадаємо, 15 квітня погода в Україні була більш прохолодною. Уночі в деяких областях навіть були заморозки на поверхні ґрунту.