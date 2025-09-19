Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Тепло, как летом — какая погода будет во Львове завтра

Тепло, как летом — какая погода будет во Львове завтра

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 20:02
Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 20 сентября 2025 года
Люди гуляют по городу летом. Фото иллюстративное: pixabay.com

Прогноз погоды во Львове и Львовской области на субботу, 20 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет во Львове и на Львовщине 20 сентября

Ночью и утром возникнет туман. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура в региональном центре снизится до +10...+12 °С, а в области — до +10...+15 °С. Днем во Львове потеплеет до +25...+27 °С, а на Львовщине — до +23...+28 °С.

Напомним, 20 сентября почти по всей территории Украины ожидается теплая и малооблачная погода. Кое-где воздух прогреется до +27 °С.

Ранее Наталка Диденко прокомментировала слухи о снеге в Украине после 26 сентября. Такая резкая смена погодных условий возможна только в Карпатах и прилегающих регионах.

погода Львов синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации