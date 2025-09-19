Прогноз погоды во Львове и Львовской области на 20 сентября 2025 года

Люди гуляют по городу летом. Фото иллюстративное: pixabay.com

Прогноз погоды во Львове и Львовской области на субботу, 20 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Какая погода будет во Львове и на Львовщине 20 сентября

Ночью и утром возникнет туман. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура в региональном центре снизится до +10...+12 °С, а в области — до +10...+15 °С. Днем во Львове потеплеет до +25...+27 °С, а на Львовщине — до +23...+28 °С.

Напомним, 20 сентября почти по всей территории Украины ожидается теплая и малооблачная погода. Кое-где воздух прогреется до +27 °С.

Ранее Наталка Диденко прокомментировала слухи о снеге в Украине после 26 сентября. Такая резкая смена погодных условий возможна только в Карпатах и прилегающих регионах.